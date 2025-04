Uomini e Donne, Giovanni Siciliano sbotta sui social dopo le scuse ad Agnese e Francesca

News VIP

Il cavaliere del trono over di Uomini e Donne, Giovanni Siciliano, ha rivelato di aver subito diverse critiche per le sue scuse a due dame del parterre e ha perciò deciso di rispondere agli attacchi, dicendo la sua.

Giovanni Siciliano è uno dei protagonisti dell'attuale edizione di Uomini e Donne: il cavaliere partenopeo è entrato nel dating show quest'anno e ha già fatto chiacchierare molto per i suoi modi da dongiovanni. Di recente, è stato duramente rimproverato da Maria De Filippi per i suoi modi rudi nei confronti di due dame del parterre, Agnese e Francesca. In una delle ultime puntate del programma di Canale 5, il cavaliere ha rivolto le sue scuse alle due dame, ma anche questo gesto è stato criticato sui social e ha portato il cavaliere a sbottare infastidito per le dure parole ricevute dagli haters.

Uomini e Donne, Giovanni Siciliano si sfoga sui social dopo le critiche ricevute per le scuse ad Agnese e Francesca

Con le sue dichiarazioni molto rudi nei confronti di Agnese e Francesca, oltre che per il suo atteggiamento provocatorio Giovanni Siciliano è stato duramente criticato sui social. Il cavaliere è stato tacciato di essere un esibizionista e una persona senza un reale interesse a stare nel parterre del dating show. Anche il rimprovero ricevuto da Maria De Filippi dopo un'accesa lite con le dame del trono over non ha contribuito a migliorare la situazione. Tuttavia, il cavaliere, in una delle ultime puntate andate in onda nei giorni scorsi, ha deciso di fare ammenda e chiedere scusa ad Agnese e Francesca, per i suoi modi di fare e le parole che ha rivolto loro.

Persino questo suo gesto è stato interpretato in maniera negativa sui social, tanto che molti utenti hanno asserito che in realtà il cavaliere aveva deciso di chiedere scusa in maniera così plateale, al centro studio, solo perché Maria De Filippi gli aveva consigliato di abbassare la cresta e darsi una calmata. Insomma, il suo comportamento è risultato fasullo a molti utenti sul web, che non hanno mancato di inviare critiche e parole dure al cavaliere.

Giovanni Siciliano si è così trovato sommerso dagli attacchi degli haters e ha deciso di rispondere a tono, sbottando sui social contro il modo di fare di molti utenti nei suoi confronti. Mostrandosi incredulo, in un video su TikTok, Siciliano ha sottolineato che qualsiasi cosa lui faccia non sembri andar bene al pubblico dei social: "E chiedo scusa ' e no, le scuse le hai date per un secondo fine', non le do e non le ho date. Che problemi avete?" ha dichiarato esasperato Siciliano.

Il cavaliere ha sottolineato che il suo comportamento è sempre stato sincero e che le dame a cui si è rivolto hanno accettato le sue parole, perciò, non c'è alcun motivo di sollevare questo polverone: "Volevo dire solo questo perché i peli sulla lingua non riesco a tenerli. Ovviamente questo messaggio è indirizzato agli scienziati da tastiera".

Uomini e Donne, Maria De Filippi rimprovera Giovanni Siciliano: "Datti una calmata"

Nella puntata di Uomini e Donne del 26 marzo, Giovanni Siciliano ha sbottato duramente contro Agnese e Francesca, che avevano deciso di chiudere con il cavaliere, non avendo apprezzato il suo comportamento. In maniera per nulla galante, il cavaliere ha deciso di rivelare dettagli privati dei loro incontri, al punto da scatenare la furia mariana. La conduttrice, infatti, è intervenuta e ha consigliato al cavaliere di darsi una calmata, perché il suo comportamento non era ammissibile nel programam tv.

Giovanni, ovviamente, ha subito fatto dietrofront e nella successiva registrazione ha fatto un "mea culpa" pubblico, alzandosi in piedi al centro studio e chiedendo scusa alle due dame, in maniera alquanto plateale, con tanto di abbraccio e bacio sulla guancia. Il cavaliere aveva affermato che "non riusciva" a essere falso e aveva bisogno di togliersi questo peso dallo stomaco, sebbene già nel parterre maschile molti gli abbiano remato contro, dandogli del bugiardo.

