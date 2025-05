News VIP

Giovanni Siciliano è uno dei cavalieri del trono over di Uomini e Donne: latin lover incallito, Siciliano di recente ha compiuto un gesto per una dama che non è passato inosservato e ha fatto chiacchierare i fan!

Uomini e Donne, Giovanni Siciliano e quel gesto per una dama che non è passato inosservato

Tra le dame che Giovanni ha provato a conoscere ci sono state Francesca Cruciani, Luana - che il cavaliere ha lasciato al centro studio ritenendola impreparata a vivere una relazione con lui, padre di 4 figli ancora molto piccoli - e Agnese. Con Francesca, in particolare, Giovanni ha intrattenuto una conoscenza che potremmo definire quasi un "tira e molla", perché anche se tra i due era tutto finito, il cavaliere non perdeva occasione per inviare messaggi alla dama, la quale a sua volta era immediatamente pronta a replicare.

Francesca, infatti, non ha mai nascosto di avere un debole per Giovanni, tanto da dargli più di una seconda opportunità. Tuttavia, in uno degli ultimi incontri al centro studio, irritata dal comportamento donnaiolo dell'uomo (che aveva ammesso di avere un interesse per Marilù) ed esasperata dalla facilità con cui sembrava rapportarsi a lei, Francesca gli ha tirato una scarpa: "Sei uno str****! Tu stai prendendo per il c*** tutti! Ma chi è Giovanni? Quello che sta fuori o quello che fa le sceneggiate qua sotto i riflettori?". La scena è stata mandata in onda, scioccando e divertendo il pubblico, che si è schierato dalla parte della dama. Ma, poco dopo, è emerso che Giovanni e Francesca hanno ripreso a frequentarsi e che il cavaliere ha compiuto un gesto per la dama che non è passato inosservato.

Su TikTok, infatti, Giovanni ha postato un video con un evidente richiamo al famoso lancio della scarpa di Francesca contro di lui: il cavaliere si è infatti tatuato una scarpa con il tacco rosso sulla spalla. Nel filmato, il cavaliere spiega anche il perché del suo gesto, che sembra una dichiarazione d'amore per Francesca:

"L’abbiamo fatto il tatuaggio ragazzi: quando uno ti chiede se hai mai avuto un colpo di fulmine nella vita io dico di no perché ho avuto il colpo di tacco, non ti fulmine. Ve lo faccio vedere, eccolo qua! Guardate quanto è bello, mamma mia! Su questo ha utilizzato delle scarpe bellissime. A parte che ci vuole anche il fisico per poterle portare e su questo lei ce l’ha. Bello ragazzi, vi piace? Ah ragazzi ragazzi, l’amore, l’amore!"

Uomini e Donne, Giovanni Siciliano decide di impegnarsi con una dama? Ecco le ultime anticipazioni

Nelle prossime puntate, come ci svelano le Anticipazioni di Uomini e Donne, Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani riprenderanno a frequentarsi. Al centro studio si siederanno, infatti, Alessio Pili Stella - che aveva avuto una conoscenza con Francesca molto travagliata - insieme agli altri due protagonisti del dating show di Canale 5.

Nonostante tutte le polemiche, Francesca ha deciso di accettare l’esclusiva di Giovanni dopo essere uscita a cena con lui, scatenando l’ira di Alessio che l'ha accusata di essere incoerente. Giovanni e Francesca, tuttavia, non sono usciti ufficialmente insieme /strong> dal programma bensì hanno deciso di frequentarsi durante l’estate per decidere insieme se continuare o meno questo rapporto. Per scoprire come andrà la loro conoscenza, dovremmo attendere la nuova stagione del programma di Maria De Filippi, che ritornerà a settembre.

