Uomini e Donne, Gianmarco Steri su Maria De Filippi: "Mi ha aiutato davvero tanto quando..."

Il nuovo amatissimo tronista Gianmarco Steri fa un bilancio del suo percorso a Uomini e Donne e coglie l'occasione per dedicare parole di stima e affetto nei confronti della conduttrice Maria De Filippi.

L'attesa è finalmente finita! Oggi andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne in cui verrà presentato il nuovo tronista. Stiamo parlando dell'amatissimo Gianmarco Steri che, in una recente intervista rilasciata al magazine della trasmissione, ha parlato della proposta inaspettata ricevuta da Maria De Filippi.

Le parole di Gianmarco Steri su Maria De Filippi

Oggi, lunedì 27 gennaio 2025, su Canale 5 inizia l'avventura di Gianmarco Steri sul trono di Uomini e Donne. Stando alle anticipazioni, per l'ex corteggiatore di Martina De Ioannon sono già arrivate migliaia di richieste da parte di ragazze desiderose di scendere nel parterre e conoscerlo. Intervistato dal settimanale ufficiale del dating show di Maria De Filippi, il nuovo amatissimo tronista ha commentato la notizia confessando: "Giuro, è stata una cosa inaspettata. Mi fa tantissimo piacere, ma non so il motivo per cui queste ragazze siano impazzite per me, probabilmente perché sono risultato una persona semplice".

Gianmarco ha poi ricordato il suo emozionante percorso nello studio di Uomini e Donne insieme a Martina, che alla fine ha scelto Ciro Solimeno, e colto l'occasione per ringraziare anche Maria De Filippi. Il nuovo tronista ha infatti dedicato parole di grande stima e affetto nei confronti della conduttrice del fortunato programma di Canale 5:

Maria è speciale! È la persona più empatica che conosca. Non ha eguali! Le basta uno sguardo per capirti. Mi ha aiutato davvero tanto quando facevo fatica a uscire fuori. Mi vergognavo tantissimo, ma l'ho ascoltato e sono felice che mi abbia capito e apprezzato per quello che sono.

Il ritorno di Gianmarco a Uomini e Donne

L'arrivo sul trono di Gianmarco Steri ha entusiasmato tutti i numerosissimi fan di Uomini e Donne ed è stato commentato anche da Martina De Ioannon. A poche settimane dalla scelta, l'ex tronista è stata ospite insieme al suo amato Ciro Solimeno nel salotto televisivo di Verissimo per raccontare come procede la loro storia d'amore lontano dalle telecamere.

Durante l'intervista, Martina non ha perso occasione di dire la sua sul nuovo tronista. Interpellata da Silvia Toffanin, che le ha mostrato in esclusiva le immagini delle nuove registrazioni del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, la bella romana ha dichiarato: "È un ragazzo molto umile, se lo merita". A farle eco Ciro che, con grande sorpresa di tutti, ci ha tenuto a sottolineare di avere sempre avuto un pensiero positivo verso il suo rivale in amore: "Merita di viversi quest'opportunità, è un bravo ragazzo e spero possa trovare l'amore anche lui". Ci riuscirà?

Per scoprirlo con ci resta che seguire il trono di Gianmarco. Ricordiamo che l'ex corteggiatore romano ha battuto anche il record di Luca Daffrè arrivando a 8mila corteggiatrici che hanno contattato la redazione della trasmissione per conoscerlo meglio. Uomini e Donne vi aspetta oggi, lunedì 27 gennaio, alle 14.45 su Canale 5 con un nuovo e imperdibile appuntamento!

