Uomini e Donne Anticipazioni puntate dal 27 al 31 gennaio 2025: Tina e Gianmarco nuovi tronisti

News VIP

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle puntate di Uomini e Donne, in onda dal 27 al 31 gennaio 2025 su Canale 5. Tina Cipollari e Gianmarco Steri fanno il loro debutto come tronisti.

Cosa accadrà nelle puntate di Uomini e Donne in onda dal 27 al 31 gennaio 2025 su Canale 5? Le Anticipazioni ci rivelano che ci saranno grandi novità nel trono classico con la promozione a tronisti di Gianmarco Steri e Tina Cipollari. Ecco tutti i dettagli.

Uomini e Donne Anticipazioni puntate dal 27 al 31 gennaio 2025

Scopriamo insieme tutte le Anticipazioni dettagliate delle nuove puntate di Uomini e Donne. Nelle puntate del dating show di Maria De Filippi, che andranno in onda dal 27 al 31 gennaio 2025, ci saranno grandi novità per il trono classico. Martina De Ioannon ha fatto la sua scelta, lasciando il programma di Canale 5 con Ciro Solimeno, dopo un confronto toccante con Gianmarco Steri. La presentatrice, avendo capito quando il giovane romano ha colpito nel profondo il pubblico con il suo percorso pulito e la sua maturità, ha proposto a Gianmarco di diventare nuovo tronista e lui ha accettato. In un solo giorno si sono registrate candidature record per il nuovo tronista di Uomini e Donne, letteralmente sommerso dalle richieste di aspiranti corteggiatrici pronte a conquistarlo.

Gianmarco ha battuto anche il record di Luca Daffrè arrivando a 8mila corteggiatrici che hanno contattato la redazione per conoscerlo meglio e scendere in studio. Il romano ha dovuto dunque selezionare circa cento pretendenti, e poi ridurre il numero a cinquanta per necessità anche di spazi. Nelle nuove puntate, il tronista spiegherà come ha scelto queste ragazze e cosa l’ha colpito, mentre uno dei suoi cari amici che siede dal pubblico lo prenderà un po’ in giro per avere eliminato tante bellissime ragazze.

Uomini e Donne, ex corteggiatore di Gemma per Tina Cipollari

Ma Gianmarco Steri non è l’unica novità del trono classico del dating show di Canale 5. Nelle nuove puntate di Uomini e Donne, infatti, Maria De Filippi annuncerà di aver deciso ufficialmente di affidare l’altro trono vacante a Tina Cipollari, che così torna a vestire i panni di tronista a distanza di vent’anni dal suo percorso, durante i quali è sempre rimasta in studio come opinionista. Per Tina arriveranno in studio i primi corteggiatori - che lei ha richiesto più grandi, maturi e con un cospicuo conto in banca - e tra loro spicca un ex pretendente di Gemma Galgani, ovvero la nemica numero uno di Cipollari. Lei accetterà di tenerlo nel parterre dei suoi corteggiatori?

Nel frattempo, puntate amare per Francesca Sorrentino. La tronista non riesce più a trovare la giusta connessione con Gianmarco, con il quale si ritroverà nuovamente a discutere anche in studio. I due hanno fatto una bella esterna ma è evidente che è totalmente mancata la scintilla dal momento che, nonostante il romanticismo, non c’è stato il tanto atteso bacio. È evidente che Francesca sta trovando diverse difficoltà a portare avanti il suo percorso, tanto che il pubblico è sempre più convinto che a breve lascerà il programma senza scegliere nessuno tra i suoi corteggiatori.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.