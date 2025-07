Uomini e Donne, Gianmarco Steri manda a monte la vacanza con Cristina Ferrara: ecco cosa è successo

News VIP

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara non possono partire per il loro viaggio insieme in Grecia, colpa di una dimenticanza dell'ex tronista di Uomini e Donne.

Continua a gonfie vele la storia d’amore tra Cristina Ferrara e Gianmarco Steri dopo la scelta a Uomini e Donne. Nonostante le critiche e le continue segnalazioni, la coppia ha organizzato una romantica vacanza insieme ma, purtroppo, a causa di una mancanza dell’ex tronista romano, un romantico viaggio è saltato all’ultimo momento.

Uomini e Donne, Cristina e Gianmarco bloccati in aeroporto

Dopo la romantica ed emozionante scelta nello studio di Uomini e Donne, andata in onda in prima serata su Canale 5, Cristina Ferrara e Gianmarco Steri sono sempre più innamorati. La coppia del trono classico del dating show di Maria De Filippi può godere dell’appoggio di tantissimi fan, ma va segnalato che ci sono anche molti haters alla loro corte, pronti a mettere in dubbio questo rapporto. Ci sono state, infatti, tantissime segnalazioni su Cristina e Gianmarco, a partire dalla possibile partecipazione del tronista romano alla nuova stagione del Grande Fratello, quella super Vip condotta da Alfonso Signorini.

Si mormora anche che Cristina e Gianmarco non siano realmente innamorati, ma stiano facendo finta per creare un bel gruppo di supporter, puntare ad una bella intervista nello studio di Verissimo durante la prossima stagione televisiva, ma anche a fare sponsorizzazioni sui social per guadagnare. Nonostante tutto, Gianmarco e Cristina stanno vivendo un’estate d’amore tra momenti trascorsi insieme a Roma, durante i quali la corteggiatrice dimostra di essere stata integrata perfettamente tra le amicizie del suo fidanzato, ma anche momenti in barca a Capri, luogo del cuore della bella salernitana. Sembra, tuttavia, che l’ultima fuga romantica sia andata a monte, con i due protagonisti del dating show di Maria De Filippi bloccati in aeroporto. Ecco cosa è successo.

Uomini e Donne, Gianmarco fa saltare il viaggio con Cristina

Dopo l’ultimo weekend in barca a Capri, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara si sono preparati per un altro viaggio, questa volta a Santorini. Una vera e proprio fuga romantica per la coppia di Uomini e Donne che, tuttavia, è stata vittima di un disguido tecnico che non ha permesso loro di prendere il volo desiderato. A raccontare l’accaduto è stata una fan di Deianira Marzano che ha raccontato all’esperta di gossip di aver assistito a tutta la scena in aeroporto.

Sembra che Gianmarco, inconsapevolmente, abbia portato con sé la patente di guida come documento di riconoscimento, non sparendo che non è un documento valido per lasciare il Paese. Così, la coppia del dating show di Maria De Filippi è rimasta a piedi, non potendo procedere con l’imbarco. Chissà come l’avrà presa Cristina, del resto è stato un inconveniente improvviso che ha cancellato un’intera vacanza. Ma questo non ha scalfito la coppia, che è davvero tanto unita e innamorata, tanto che si pensa che presto potrebbe decidere di intraprendere una convivenza ufficiale.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.