Uomini e Donne, estate d'amore per Gianmarco Steri e Cristina Ferrara: le nuove foto fanno impazzire il web

News VIP

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara belli e innamorati a Capri, ecco le nuove foto della coppia di Uomini e Donne.

Si prospetta un’estate d’amore per Gianmarco Steri e Cristina Ferrara. Nonostante i pettegolezzi e le voci sulla crisi di coppia, i due protagonisti del trono classico di Uomini e Donne sono sempre più uniti e lo dimostrano i nuovi scatti che fanno impazzire il web.

Uomini e Donne, Gianmarco e Cristina: estate d’amore

Dopo la scelta a Uomini e Donne, trasmessa in via straordinaria in prima serata su Canale 5 dato il suo successo televisivo impressionante, Gianmarco Steri si è dovuto difendere da tantissimi pettegolezzi e segnalazioni, soprattutto sulla relazione con Cristina Ferrara. Non è chiaro il perché ma in molti non credono a questo amore, si sospetta che i due stiano ancora insieme solo per farsi pubblicità, in vista del possibile ingresso di Gianmarco nel cast della nuova edizione del Grande Fratello, mentre Cristina trarrebbe vantaggio dall’esposizione mediatica per lavorare sui social come influencer. Sarà questa la verità?

Recentemente Gianmarco ha dovuto smentire l’ennesimo pettegolezzo piuttosto pesante sul rapporto con Cristina, e la coppia vive la relazione sotto ai riflettori senza dubbio non nel migliore dei modi dato che più detrattori che fan. Nonostante tutto, per Cristina e Gianmarco questa è un’estate d’amore e la coppia si mostra insieme in tantissime occasioni, anche con gli amici simpatici e rumorosi dell’ex tronista romano, che hanno accolto a braccia aperte la bella corteggiatrice nonostante le iniziali remore durante il percorso in studio. Poche ore fa, per mettere nuovamente a tacere le indiscrezioni e mostrare la realtà della loro relazione, Ferrara e Steri sono apparsi in alcune nuove foto che hanno fatto girare la testa al popolo del web.

Uomini e Donne, Gianmarco e Cristina infiammano Instagram

La love story tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara procede a gonfie vele e tutti coloro che hanno pensato che la coppia di Uomini e Donne si sarebbe detta addio dopo poco a telecamere spente, deve ricredere. Certo non deve essere semplice gestire i gossip per due persone che non sono neppure abituate al settore, dato che la certezza che Cristina e Gianmarco possiedono è quella di finire sempre al centro di qualche segnalazione scottante, poi immediatamente smentita.

Per allontanarsi da tutto, la coppia del trono classico ha deciso di concedersi qualche giorno a Capri, una meta molto amata da Cristina dove, chi ha seguito il percorso di Gianmarco ricorderà bene, si è tenuta anche la loro romantica e sentita esterna prima della scelta. Gianmarco e Cristina sono bellissimi in questi scatti in bianco e nero, talmente belli e affiatati da paralizzare il web con tantissimi likes e commenti positivi, tra cui campeggia quello di Ida Platano che tra le prima ha sempre creduto a questa coppia. Chissà cosa accadrà, tuttavia, se Steri dovesse davvero entrare a far parte del cast del Grande Fratello, lasciando a casa la sua fidanzata dopo pochi mesi di relazione.