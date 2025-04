Uomini e Donne, Gianmarco Steri lascia lo studio per rincorrere Nadia Di Diodato: è polemica sul web

News VIP

Nel corso della puntata di oggi, lunedì 28 aprile, di Uomini e Donne, Gianmarco Steri ha deciso di lasciare lo studio per seguire Nadia Di Diodato, ma non sono mancate le polemiche sul web.

Il trono di Gianmarco Steri continua a destare perplessità e polemiche: dell'entusiasmo iniziale verso il tronista di Uomini e Donne è rimasto ben poco e in molti si chiedono come si concluderà il percorso dell'ex corteggiatore di Martina De Ioannon. Nel corso della puntata di oggi, lunedì 28 aprile, Gianmarco è entrato in studio solo per pochi minuti, per poi decidere di andar via, per inseguire Nadia Di Diodato, che aveva abbandonato il programma, impedendo così a Francesca e Cristina di entrare e parlare delle due esterne che ha registrato con loro.

Uomini e Donne, Gianmarco lascia lo studio per seguire Nadia, ma è polemica sul web

La decisione di Gianmarco di abbandonare lo studio di Canale 5 ha lasciato stupefatti i fan del dating show condotto da Maria De Filippi: il tronista, infatti, è entrato per pochi minuti, giusto il tempo di scoprire che Nadia si era autoeliminata e non era tornata sui suoi passi. Una decisione che era dipesa anche dalla mancanza di interesse di Gianmarco nei suoi confronti, dato che il tronista non l'aveva seguita, pensando che Nadia sarebbe tornata di sua spontanea volontà.

In studio, la conduttrice ha ricordato a Gianmarco delle due esterne con Francesca Polizzi e Cristina Ferrara, ma il tronista non ha voluto incontrare nessuna delle due, preferendo lasciare immediatamente lo studio e inseguire Nadia, per chiederle di rientrare. Questa situazione ha poi spinto Francesca Polizzi ad autoeliminarsi, perché persino la corteggiatrice si è resa conto dello scarso interesse che Gianmarco aveva per lei. Il cambiamento repentino di Gianmarco verso Francesca è stato uno dei tanti motivi che ha spinto il pubblico a riconsiderare il tronista: il romano, infatti, sembrava molto coinvolto dalla corteggiatrice, al punto da inseguirla e chiederle di "non andare via, mai", per poi lasciarla sulle gradinate per settimane, senza più voler costruire alcun percorso con lei. Inoltre, molti fan non hanno apprezzato le accuse rivolte alla tiktoker siciliana, che è sempre stata molto trasparente con le sue attività sui social, e hanno ritenuto che si trattasse dell'ennesima scusa per poterla eliminare.

Ma anche il comportamento di Gianmarco di oggi ha destato non poche polemiche: il tronista è stato accusato di essere irrispettoso verso Francesca e Cristina, per non aver neppure rivolto loro un saluto. Inoltre, la scelta di inseguire Nadia a distanza di una settimana dall'autoeliminazione della giornalista è parsa sospetta e indice di uno scarso interessamento verso la corteggiatrice. Come se non bastasse, sul web la polemica è montata non appena alcuni fan hanno fatto notare che Nadia vive nei pressi dello stadio e la registrazione si è tenuta di domenica, giorno in cui si sarebbe tenuto il derby, per il quale Gianmarco aveva i biglietti (regalati da Francesca)...Insomma, per molti fan, tutto il comportamento di Gianmarco in questa vicenda è parso sospetto e poco cavalleresco.

Uomini e Donne Anticipazioni, come evolverà il trono di Gianmarco?

Nella registrazione del 22 aprile, Gianmarco ha scoperto che Francesca si è autoeliminata e ha dichiarato che non sarebbe andato a riprenderla, poiché aveva compreso che tra loro non avrebbe potuto funzionare. All’inizio del suo percorso, il tronista ha ammesso che avrebbe scelto Francesca, ma con il tempo ha compreso le sue pretese e i suoi atteggiamenti lo hanno allontanato, spegnendo i sentimenti iniziali.

Nadia, con cui ha condiviso un ballo molto intimo.

