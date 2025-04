Uomini e Donne, Francesca Polizzi si è eliminata dal programma? Una mossa social non passa inosservata!

News VIP

Francesca Polizzi è una delle corteggiatrici del trono di Gianmarco Steri a Uomini e Donne, ma sembra che sia sia eliminata. Ecco la mossa social che non è sfuggita ai più attenti!

Il percorso di Gianmarco Steri a Uomini e Donne si sta rivelando una sfida per le sue corteggiatrici: il tronista romano, infatti, non sembra ancora aver preso una decisione su chi tra Francesca Polizzi, Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara vorrebbe portare alla scelta finale e quasi ogni settimana le sue esterne e il suo tempo al centro studio sono una corsa per riprendere una o l'altra corteggiatrice. Nelle ultime registrazioni, già Nadia aveva deciso di eliminarsi, spingendo Gianmarco a inseguirla, ma ora sembra che anche Francesca abbia deciso di abbandonare il percorso nel dating show.

Uomini e Donne, Francesca Polizzi si è eliminata? Una mossa social non passa inosservata

A scatenare il dubbio che Francesca Polizzi ha deciso di eliminarsi dal trono di Gianmarco è stata una mossa social della corteggiatrice che non è passata inosservata. La corteggiatrice siciliana ha un profilo su TikTok molto attivo, con il quale divulga informazioni sulla cultura cinese, sua materia di studio, e racconta aneddoti sulla sua vita in chiave ironica. A causa della sua presenza sui social, Francesca è stata anche accusata da Gianmarco di "avere un personaggio" da portare avanti e di dedicarsi a sponsorizzazioni varie approfittando della sua nuova fama nel programma di Maria De Filippi.

Francesca ha rigettato queste accuse, ricordando a Gianmarco che si è trattato di collaborazioni avvenute prima di entrare nel dating show e di cui quindi non doveva dar conto al tronista. Nonostante i due ragazzi abbiano poi chiarito, come svelato dalle anticipazioni, sembra però che Francesca non abbia digerito gli ultimi avvenimenti e abbia preferito eliminarsi dal programma di Canale 5. A sostegno di questa teoria c'è stata una particolare mossa sui social che ha fatto subito pensare che Francesca non sia più una delle corteggiatrici di Gianmarco Steri.

La siciliana, infatti, come si legge su X, ha rimosso dal suo account Instagram tutti i tag che riguardavano la sua esperienza a Uomini e Donne. Non solo: sembra che Francesca abbia decios di far sparire anche i video e le foto che riguardavano il percorso di Gianmarco e la sua presenza nel dating show di Maria De Filippi. Secondo molti fan questa decisione sarebbe giunta in seguito alla decisione di autoeliminarsi, dato che Gianmarco ha più volte ribadito che non avrebbe voluto mai mandarla via.

Uomini e Donne, le Anticipazioni delle nuove registrazioni: Cristina Ferrara è una furia contro Gianmarco

La presunta decisione di Francesca di autoeliminarsi potrebbe dipendere anche da quanto accaduto nelle ultime registrazioni delle nuove puntata di Uomini e Donne di ieri, lunedì 14 aprile. Le Anticipazioni delle nuove puntate del dating show riportate da Gemma Palagi e Lorenzo Pugnaloni rivelano che Gianmarco è andato a riprendere Nadia: nell'esterna, il tronista si è presentato a casa della corteggiatrice e i due hanno discusso animatamente. Alla fine, tuttavia, tra i due è tornato il sereno e Nadia è tornata in studio.

Se con Nadia la situazione si è placata, non si può dire lo stesso per Cristina, che si infuria, dopo che in esterna lei e Gianmarco si sono scambiati il loro secondo bacio. Dopo aver visto come Gianmarco ha riportato in studio Nadia, Cristina ha abbandonato lo studio come una furia, rifiutandosi di calmarsi, dopo che Steri le ha chiesto di non andar via. Dato che il tronista sembra molto più vicino a Nadia e persino con Cristina fa pace e decide di ballare, Francesca Polizzi è messa in secondo piano e questo potrebbe averla spinta a prendere la decisione di autoeliminarsi.

