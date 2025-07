Uomini e Donne, Gianmarco Steri "ha detto che con Cristina non c'è cuore": l'ex tronista nega tutto

News VIP

L'ex tronista di Uomini e Donne è finito nella bufera per aver rivelato a una fan di non essere realmente coinvolto con Cristina Ferrara, la corteggiatrice da lui scelta al termine del percorso. Ecco cosa è successo!

La storia d'amore tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara non sembra conoscere pace: i due ex protagonisti di Uomini e Donne, infatti, sono continuamente al centro di indiscrezioni e rumors sull'andamento della loro relazione. Dopo che le voci su di loro li davano oramai ai ferri corti e in procinto di rompere, la coppia del trono classico ha postato diverse foto insieme, smentendo la crisi. Purtroppo, però, un messaggio audio inviato da una fan al blogger Lorenzo Pugnaloni avrebbe portato alla nascita di una nuova polemica: secondo la fan in questione, infatti, l'ex tronista le avrebbe confessato che tra lui e Cristina "non c'è cuore".

Uomini e Donne, tra Gianmarco e Cristina "non c'è cuore": è polemica

Neppure il tempo di smentire le voci di una crisi tra Gianmarco e Cristina che subito è emersa una nuova situazione che li vede protagonisti: una fan ha inviato a Lorenzo Pugnaloni un audio nel quale è stato rivelato che l'ex tronista di Uomini e Donne avrebbe confessato di non provare amore nei confronti della sua fidanzata, ma solo una forte attrazione fisica.

Questa notizia è stata rivelata venerdì 4 luglio dal giornalista sulla sua pagina Instagram, dove Lorenzo Pugnaloni ha riportato il commento della fan che ha divulgato la news: "Ho avuto una conversazione con Gianmarco, mi ha detto che con Cristina non c'è cuore, ma gli piace soltanto". Queste parole hanno scatenato una vera polemica sul web, riportando l'ex tronista e l'ex corteggiatrice al centro del gossip. A conferma delle parole della fan, sono arrivate anche quelle del blogger, che ha ammesso di aver ascoltato l'audio in questione:

" Ho ascoltato l'audio e la conversazione che la ragazza mi ha girato , è vero . Chiaramente, non posso postare se non ho l'autorizzazione da ambo le parti"

Ha scritto sui social Pugnaloni, spingendo così Gianmarco Steri a farsi avanti per chiarire la situazione. Nella giornata di ieri, sabato 5 luglio, infatti, il giornalista ha pubblicato un aggiornamento sui social, confermando di aver parlato con l'ex tronista in prima persona.

Uomini e Donne, Gianmarco interviene e spiega cos'è successo

Su Instagram, Lorenzo Pugnaloni ha svelato di aver parlato con Gianmarco Steri, il quale ha voluto chiarire cosa era successo: l'ex tronista ha deciso di intervenire in prima persona per raccontare come stavano davvero le cose e ha ammesso di non essersi espresso nella maniera più corretta e che l'audio della fan in qualche modo travisava le sue parole, decontestualizzandole.

Come riporta Pugnaloni, infatti: "Gianmarco mi ha scritto e mi ha mandato un audio, cosa che obiettivamente apprezzo (magari poteva risparmiarsi di scrivere ad altra gente e venire subito da me, ma dettagli), dicendomi che nell'audio in questione non intendeva ciò che la ragazza (e anch'io) abbiamo capito/interpretato. Si è espresso male e ci sta. Come ho riportato quel messaggio, riporto anche questo".

