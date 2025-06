Uomini e Donne, arriva lo scatto che smentisce la crisi tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara

News VIP

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara di Uomini e Donne sono in crisi? Arriva lo scatto che smentisce tutto!

La relazione tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara di Uomini e Donne potrebbe aver avuto già una battuta di arresto? Dopo rumors e voci di una crisi tra i due ex protagonisti del dating show di Canale 5, arriva uno scatto che svela la realtà delle cose.

Uomini e Donne, crisi tra Gianmarco e Cristina?

Gianmarco Steri ha scelto Cristina Ferrara alla fine del percorso a Uomini e Donne come tronista del trono classico. Tuttavia a distanza di qualche settimana dalla scelta, sono iniziate a circolare voci di una crisi tra i due ex protagonisti del dating show. Colpa della vacanza che Gianmarco si è concesso con gli amici, lontano dalla sua Cristina e di alcune risposte "fredde" che l'ex corteggiatrice avrebbe dato nel corso di una diretta social.

Ma è proprio da Cristina che è arrivata la smentita di una rottura tra lei e l'ex tronista: nel corso di alcuni interventi sui social, infatti, l'ex corteggiatrice ha dichiarato che le voci messe in giro non erano altro che fake news, alimentate dall'assenza di Gianmarco - impegnato con gli amici a festeggiare un addio al celibato -.

Durante una diretta su TikTok, Cristina ha così colto l'occasione per rispondere ad alcune curiosità dei suoi fan e raccontare come procede la sua storia d'amore con Gianmarco lontano dalle telecamere. "Non ci siamo lasciati, sono tutte cavolate quelle che sto leggendo". Anche in un secondo momento, Cristina ha dovuto chiarire che le voci su di lei e Gianmarco non erano altro che falsità, ma questo non è bastato a placare i rumors su di loro.

Uomini e Donne, lo scatto che svela come stanno le cose tra Gianmarco e Cristina

A smentire ulteriormente la crisi tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara è stato, tuttavia, uno scatto, pubblicato dall'esperta di gossip Deianira Marzano: la gossippara ha riportato la segnalazione di un utente anonimo che sui social le ha inviato una foto che rivela come stanno le cose tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne.

La foto ritrae Gianmarco e Cristina a cena insieme a Salerno e dal sorriso appena accennato sul volto del tronista si deduce che tra loro non ci sia alcuna freddezza, né crisi in atto. Al contrario, i due ex protagonisti del dating show di Maria De Filippi sono apparsi molto sereni e innamorati, al contrario delle voci diffuse nei giorni scorsi.

