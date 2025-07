Uomini e Donne, Gianmarco Steri fa una confessione su Cristina Ferrara: ''Ho scoperto tanti...''

News VIP

Gianmarco Steri, ex tronista di Uomini e Donne, racconta la sua nuova vita al fianco di Cristina Ferrara e fa una rivelazione sulla fidanzata.

Come procede la love story tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara? Dopo la scelta a Uomini e Donne, trasmessa in via eccezionale in prima serata su Canale 5, la coppia è stata al centro di diversi pettegolezzi e si è parlato spesso di crisi. Nulla di più lontano dalla realtà e a chiarirlo è l’ex tronista romano, che racconta la sua estate con la fidanzata e svela qualche interessante retroscena.

Uomini e Donne, i progetti di Gianmarco e Cristina

Gianmarco Steri ha catalizzato l’attenzione del pubblico di Uomini e Donne come mai prima, tanto che alla redazione del dating show di Maria De Filippi sono arrivate circa 8mila domande da parte di aspiranti corteggiatrici. Un fenomeno televisivo inaspettato, una notorietà altrettanto inaspettata che ha travolto il giovane barbiere romano, ma che non l’ha destabilizzato dato che Gianmarco ha continuato il suo percorso nel modo più trasparente e sincero possibile. A Uomini e Donne, dopo mesi di conoscenza e qualche colpo di scena, Gianmarco ha fatto la sua scelta e ha lasciato lo studio insieme a Cristina Ferrara, la corteggiatrice che per prima l’aveva colpito per il suo aspetto estetico. Ma come procede la loro relazione?

Da quando si sono allontanati dalle telecamere, Gianmarco e Cristina sono oggetto di numerosi gossip, tra avvistamenti e segnalazioni su possibili crisi come quella recente che li vuole insieme solo per motivi economici, puntando a nuovi show televisivi e sponsorizzazioni sui social. In realtà la coppia è molto innamorata, vive semplicemente questo amore alternando momenti di grande condivisione sul web a momenti di silenzio per godersi nel privato emozioni e sensazioni. A confermalo è Gianmarco, che in una piccola intervista rilasciata a Chi, ha raccontato la sua estate con Cristina.

“Noi siamo già stati in vacanza, una settimana in Sardegna a Giugno. Però adesso stiamo cercando di organizzare verso Agosto qualche viaggio insieme, stiamo valutando. Siamo stati 24 ore su 24 insieme, ho scoperto tanti lati di lei belli. Ci sono molti pregi, molti lati che mi piacciono che non si erano visti nel programma. Di lei sicuramente mi ha colpito che è una ragazza molto semplice, cosa che non pensavo fosse così. Cè anche qualche difetto: per esempio lei è una ragazza molto precisa, molto puntuale e precisa negli appuntamenti, io un po’ meno”.

Questo il commento dell’ex tronista di Uomini e Donne, che è apparso davvero molto sereno parlando della sua love story. Insomma, Gianmarco e Cristina progettano insieme una nuova vacanza ad agosto, mentre i fan che hanno sempre creduto in loro si chiedono quando decideranno di ufficializzare una convivenza, dato che per il momento vivono una relazione a distanza.

Uomini e Donne, Gianmarco svela i suoi progetti

Messo in chiaro che la relazione con Cristina Ferrara procede nel migliore dei modi, a dispetto delle segnalazioni e dei gossip su continue crisi di coppia, Gianmarco Steri ha raccontato anche quali sono i suoi progetti dopo Uomini e Donne. Come i fan del programma sanno, Gianmarco lavora come barbiere in un quartiere periferico di Roma, possiede un suo negozio ed è molto orgoglioso della sua professione. Infatti, anche parlando dei suoi progetti futuri, Steri ha commentato ammettendo che sta cercando il più possibile di crescere e stabilizzarsi nel suo settore, come parrucchiere e barbiere. Certo, la notorietà di Uomini e Donne non può essere dimenticata.

“Nel frattempo mi sono ritrovato in un caos bellissimo che mi ha portato una notorietà che non pensavo potesse ci potesse essere. L’affetto da parte della gente è bellissimo e per questo sto cercando di capire dove andare”.

Ha ammesso l’ex tronista romano. Ora un dubbio ci assale, ma siamo certi ci avrete pensato anche voi. Settimane fa è stato indicato il nome di Gianmarco come possibile nuovo concorrente del Grande Fratello Vip, ed ecco che ora lui è stato ospitato dalla redazione di Chi per questa mini intervista. Che il vero scopo di Steri fosse fare un provino per il reality show di Canale 5? Lo scopriremo presto, sempre se Alfonso Signorini riuscirà a convincere i vertici del Biscione a lasciare spazio al suo GF Vip dopo Natale.

