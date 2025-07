Uomini e Donne, ancora voci sulla crisi tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara: cosa succede?

News VIP

Crisi tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara a pochi mesi dalla scelta nello studio di Uomini e Donne? Ecco come stanno le cose.

Cosa succede tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara? La coppia del trono classico di Uomini e Donne sembra essere distante e i fan del dating show di Maria De Filippi se ne sono accorti. Mentre loro corrono ai ripari pubblicando una foto, arriva una segnalazione su una forte crisi.

Uomini e Donne, Gianmarco e Cristina sempre più lontani?

Nello studio di Uomini e Donne, dopo essere stato la non scelta di Martina De Ioannon, Gianmarco Steri ha raccolto parecchio successo come nuovo tronista stabilendo anche un record dato dal numero elevatissimo di corteggiatrici che si sono presentate per lui. Cristina Ferrara ha avuto la meglio su tutte, conquistando il cuore del romano, e la coppia ha lasciato lo studio del dating show di Maria De Filippi mano nella mano, pronta ad iniziare la storia d’amore lontano dalle telecamere. Sin da subito, tuttavia, sono nati diversi dubbi sulla sincerità del loro rapporto a causa di alcune segnalazioni, che vogliono Cristina e Gianmarco interessati rimanere insieme più per pubblicità che per sentimenti.

Recentemente, dopo aver mandato a monte la vacanza per un inconveniente, Cristina e Gianmarco sono riusciti a trascorrere un po’ di tempo da soli in Grecia e il romanticismo tra loro era palpabile. Certo, alcuni hanno storto il naso vedendo che anche in questa occasione c’era un fotografo ufficiale ad immortalare momenti che avrebbero dovuto essere intimi, e così le voci di corridoio non si sono mai spente del tutto. Conclusa la fuga romantica, il barbiere romano e la bella salernitana sono tornati ad essere distanti e il popolo del web ha chiesto immediatamente spiegazioni, mentre Lorenzo Pugnaloni ha diffuso un nuovo pettegolezzo scottate su loro. Ecco i dettagli.

Uomini e Donne, crisi tra Gianmarco e Cristina? Ecco come stanno le cose

Forse perché dal di fuori sembrano persone molto diverse, con abitudini diverse, con modi di fare molto diversi, o forse perché la maggior parte del pubblico vedeva il tronista romano molto più affine a Nadia Di Diodato, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara continuano a non convincere come coppia. Il pubblico di Uomini e Donne tiene i due ragazzi sott’occhio e, quando hanno iniziato a mostrarsi nuovamente lontani e a non condividere più contenuti social, ecco che Pugnaloni ha detto la sua.

"I fan pretendono di sapere la verità e un personaggio pubblico deve dare spiegazioni alla propria community, la privacy è solo un alibi. Fanno vite completamente diverse, lei predilige il lusso e lui le piccole cose. I due stanno attraversando una forte crisi, ma non esiste non dare spiegazioni ai fan solo per non perdere consensi. Come stanno davvero le cose?”.

Insomma, secondo l’esperto di gossip il rapporto tra Cristina e Gianmarco non sarebbe del tutto trasparente e i due starebbero giocando a stare insieme per creare hype e farsi pubblicità. Nel frattempo, forse proprio a fronte dell’ennesimo pettegolezzo, il tronista e la corteggiatrice hanno aggiornato i fan con una foto scattata in palestra dove sembrano piuttosto sereni.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.