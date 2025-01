News VIP

Maria De Filippi ha chiesto a Gianmarco di salire sul trono e lui ha accettato. L'ex corteggiatore di Martina De Iannon, Gianmarco Steri, è ufficialmente il nuovo tronista di Uomini e Donne

La registrazione di oggi di Uomini e Donne ha portato una grande novità: Gianmarco Steri, ex corteggiatore di Martina De Iannon, è ufficialmente salito sul trono del programma. La notizia è stata confermata dal profilo ufficiale della trasmissione, poco dopo la scelta di Martina.

Uomini e Donne: Gianmarco Steri è il nuovo tronista ufficiale!

Martina De Iannon, tronista romana, ha deciso di concludere il suo percorso scegliendo Ciro Solimeno, il corteggiatore campano che ha saputo conquistare il suo cuore. Gianmarco, nonostante non sia stato la scelta finale, ha mantenuto la sua eleganza e maturità, guadagnandosi l’affetto del pubblico e, alla fine, il trono. La decisione di Maria De Filippi di affidare a Gianmarco il nuovo trono non è stata una sorpresa per i fan del programma. In molti, sui social, avevano espresso il desiderio di vedere Steri avere una seconda possibilità di trovare l’amore, qualora Martina avesse scelto un altro corteggiatore.

Gianmarco affiancherà Francesca Sorrentino, attualmente tronista, portando una ventata di entusiasmo nello studio, soprattutto dopo gli ultimi eventi che hanno visto l’allontanamento di Michele Longobardi.

