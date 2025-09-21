Uomini e Donne, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara: le ultime indiscrezioni sulla rottura

News VIP

Con due distinte stories sui social, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara hanno annunciato la fine della loro storia d'amore, nata negli studi di Uomini e Donne. A distanza di qualche ora, sono arrivate nuove indiscrezioni sulla rottura più discussa del web.

La rottura tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara è stata confermata ieri, sabato 20 settembre, dai diretti interessati con un annuncio sui social. Dopo settimane di rumors di una crisi tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne, sono stati proprio l'ex tronista e la sua scelta a comunicare ai followers di aver deciso di prendere strade diverse e aver messo la parola fine alla loro relazione. A distanza di qualche ora dall'annuncio, arrivano nuove indiscrezioni su una delle rotture più chiacchierate del web.

Uomini e Donne, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara si sono detti addio

Con un comunicato sui social, Gianmarco Steri e Cristina Ferrarra hanno annunciato di essersi lasciati: la relazione era nata negli studi Elios del dating show di Canale 5, dove Gianmarco aveva fatto il suo esordio prima come corteggiatore di Martina De Ioannon e poi come tronista del programma condotto da Maria De Filippi. Il suo percorso è stato uno dei più chiacchierati, tanto per le aspettative che i fan avevano riposto in lui quanto per la delusione che aveva suscitato nelle sue decisioni. Gianmarco, infatti, aveva allontanato Francesca Polizzi, una delle corteggiatrici preferite dal pubblico, preferendole Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara. Tra le due aveva poi scelto la seconda, scatenando diverse perplessità: molti fan del programma avevano ritenuto che tra il tronista romano e la corteggiatrice non ci fosse altro che un interesse fisico. Questi dubbi non erano stati fugati nel corso dei mesi successivi, quando Gianmarco era finito al centro delle polemiche per una conversazione con una fan in cui affermava che tra lui e Cristina "non c'era cuore".

A distanza di mesi da quello scandalo, i rumors dei malpensanti si sono rivelati esatti ed entrambi i due protagonisti del programma hanno annunciato la fine della loro storia. Gianmarco ha ricordato nel suo comunicato delle tante offese e attacchi ricevuti nel corso della relazione con Cristina, mentre quest'ultima si è tolta qualche sassolino in più dalla scarpa. L'ex corteggiatrice nel suo messaggio ha dichiarato, infatti, senza molti giri di parole che mentre lei aveva investito tutta sé stessa nella relazione con Steri, ma dall'altra parte non aveva trovato lo stesso interesse a costruire qualcosa: "Ho avuto la certezza che c’ero soltanto io, con le mie speranze e il mio crederci. Non cercavo la perfezione, ma una presenza sincera, capace di restare e condividere. Eppure, alla fine, ognuno sceglie come esserci o non esserci".

Nelle scorse ore sono giunte poi altre indiscrezioni sulla rottura tra Gianmarco e Cristina, che pare essere "molto giù di morale" dopo l'addio al tronista romano.

Le ultime indiscrezioni sulla rottura tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara

Stando ad alcuni dettagli condivisi sui social da Deianira Marzano, a chiudere la relazione tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara sarebbe stato l'ex tronista. L'esperta di gossip ha pubblicato sui social un messaggio da parte di un utente nel quale veniva rivelato che l'ex corteggiatrice era "parecchio giù per la rottura con Gianmarco, mentre lui dalla vacanza con gli amici in poi non ne ha più voluto sapere nulla". L'indiscrezione continuava con l'affermazione che il sentimento di Gianmarco per Cristina non si era mai sbocciato e mentre l'ex corteggiatrice avrebbe voluto costruire un futuro insieme, Steri non era dello stesso parere.

Un ulteriore messaggio aveva poi aggiunto altri dettagli sulla rottura: a voler chiudere è stato l'ex tronista e mentre Cristina sarebbe intenzionata a riprovarci, per Gianmarco non ci sarebbe alcun interesse a dare alla loro storia una seconda chance. Secondo questo commento tra le cause della rottura ci sarebbe anche la gelosia dell'ex corteggiatrice, ma soprattutto la mancanza di sentimenti da parte dell'ex tronista. Quest'ultimo, inoltre, "ha colto la palla al balzo per mollarla" dopo una scenata di gelosia da parte di Cristina mentre erano in vacanza.

