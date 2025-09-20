Uomini e Donne, è finita tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara: l'annuncio sui social

News VIP

I due ex protagonisti del dating show di Uomini e Donne hanno confermato ufficialmente la rottura

Dopo diverse settimane di rumors e indiscrezioni, Gianmarco Steri ha annunciato la fine della sua storia d'amore con Cristina Ferrara. La notizia è arrivata attraverso i social, dove l’ex tronista di Uomini e Donne ha pubblicato un comunicato per informare i follower della decisione presa con la compagna.

Uomini e Donne, è finita tra Gianmarco e Cristina: l’annuncio ufficiale sui social: "Le storie a volte hanno un lieto fine, a volte no: ma non per questo bisogna ferire"

"Penso sia doveroso informare chi ci segue che la nostra storia è giunta al termine. Tra noi rimangono stima e rispetto, ed è lo stesso che chiedo a chi leggerà queste parole. Grazie per la comprensione", ha scritto Gianmarco.

Il giovane romano ha poi voluto sottolineare quanto i mesi successivi alla scelta siano stati difficili, soprattutto per le polemiche nate attorno alla coppia:

"Sono state scritte tante cattiverie falsità e insulti, coinvolgendo anche persone che non c’entrano nulla (mia madre, i miei amici). Il gossip, mi rendo conto che sia un lavoro e lo rispetto, ma dovrebbe essere fatto con leggerezza e non con odio o offese, cosa che né io né Cristina abbiamo mai fatto nei confronti di nessuno. Io e Cristina siamo stati attaccati senza pensare alla nostra sensibilità: si parla tanto di cyberbullismo e rispetto, ma poi spesso sui social succede l’opposto»"

L’ex tronista ha invitato i fan alla delicatezza, ricordando che anche se si è esposti mediaticamente non tutto può essere giustificato: "Le storie a volte hanno un lieto fine, a volte no: ma non per questo bisogna ferire".

Poco dopo, anche Cristina ha deciso di rompere il silenzio e di condividere la sua verità. L’ex corteggiatrice ha spiegato che dietro la fine della relazione ci sono mancanze e incomprensioni che non è più riuscita a ignorare:

"Finora sono rimasta in silenzio, la vita reale viene prima dei social e prima di condividere qualcosa con voi, dovevo prima capire. Ho avuto la certezza che c’ero soltanto io, con le mie speranze e il mio crederci. Non cercavo la perfezione, ma una presenza sincera, capace di restare e condividere. Eppure, alla fine, ognuno sceglie come esserci o non esserci"

Con parole amare ma lucide, Cristina ha raccontato come si sia spesso sentita “la sbagliata” davanti a certi comportamenti: «ìù

"Troppe volte mi sono sentita io quella che non capiva certe mancanze. Ripensando a quei momenti posso dire che la mia testa aveva già colto la verità. Ho provato in ogni modo a non arrendermi, perché la superficialità non mi è mai appartenuta. Eppure, quando non c’è la stessa forza dall’altra parte, inevitabilmente tutto crolla"

L’ex corteggiatrice non ha nascosto il dolore, ma sceglie di affrontare la rottura senza rancori:

"Nonostante tutto, resto fedele a ciò che ho vissuto, senza pentimenti e senza rinnegamenti. Custodirò nel cuore ricordi indelebili, con rispetto, perché nonostante tutto continuo a volere bene a questa persona e con questo non incolpo nessuno, perché in questi casi non ci sono colpevoli"

Cristina ha poi concluso con un pensiero personale, nato da una lettera scritta in questi giorni:

"Non tutto è andato come speravo, ma sono certa di tante cose e una tra queste è che costruire abbia più valore del distruggere ed è con questa intenzione che continuerò a camminare, per me e per la forza silenziosa che porto dentro"

Una doppia dichiarazione che mette fine a una storia d’amore nata sotto i riflettori e che i fan avevano sperato potesse durare.

