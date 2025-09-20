TGCom24
Home | VIP | News | Uomini e Donne | Uomini e Donne, è finita tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara: l'annuncio sui social
Schede di riferimento
Uomini e Donne
Uomini e Donne
News VIP

Uomini e Donne, è finita tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara: l'annuncio sui social

Anita Nurzia

I due ex protagonisti del dating show di Uomini e Donne hanno confermato ufficialmente la rottura

Uomini e Donne, è finita tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara: l'annuncio sui social

Dopo diverse settimane di rumors e indiscrezioni, Gianmarco Steri ha annunciato la fine della sua storia d'amore con Cristina Ferrara. La notizia è arrivata attraverso i social, dove l’ex tronista di Uomini e Donne ha pubblicato un comunicato per informare i follower della decisione presa con la compagna.

Uomini e Donne, è finita tra Gianmarco e Cristina: l’annuncio ufficiale sui social: "Le storie a volte hanno un lieto fine, a volte no: ma non per questo bisogna ferire"

"Penso sia doveroso informare chi ci segue che la nostra storia è giunta al termine. Tra noi rimangono stima e rispetto, ed è lo stesso che chiedo a chi leggerà queste parole. Grazie per la comprensione", ha scritto Gianmarco.

Il giovane romano ha poi voluto sottolineare quanto i mesi successivi alla scelta siano stati difficili, soprattutto per le polemiche nate attorno alla coppia:

"Sono state scritte tante cattiverie falsità e insulti, coinvolgendo anche persone che non c’entrano nulla (mia madre, i miei amici). Il gossip, mi rendo conto che sia un lavoro e lo rispetto, ma dovrebbe essere fatto con leggerezza e non con odio o offese, cosa che né io né Cristina abbiamo mai fatto nei confronti di nessuno. Io e Cristina siamo stati attaccati senza pensare alla nostra sensibilità: si parla tanto di cyberbullismo e rispetto, ma poi spesso sui social succede l’opposto»"

L’ex tronista ha invitato i fan alla delicatezza, ricordando che anche se si è esposti mediaticamente non tutto può essere giustificato: "Le storie a volte hanno un lieto fine, a volte no: ma non per questo bisogna ferire".

Poco dopo, anche Cristina ha deciso di rompere il silenzio e di condividere la sua verità. L’ex corteggiatrice ha spiegato che dietro la fine della relazione ci sono mancanze e incomprensioni che non è più riuscita a ignorare:

"Finora sono rimasta in silenzio, la vita reale viene prima dei social e prima di condividere qualcosa con voi, dovevo prima capire. Ho avuto la certezza che c’ero soltanto io, con le mie speranze e il mio crederci. Non cercavo la perfezione, ma una presenza sincera, capace di restare e condividere. Eppure, alla fine, ognuno sceglie come esserci o non esserci"

Con parole amare ma lucide, Cristina ha raccontato come si sia spesso sentita “la sbagliata” davanti a certi comportamenti: «ìù

"Troppe volte mi sono sentita io quella che non capiva certe mancanze. Ripensando a quei momenti posso dire che la mia testa aveva già colto la verità. Ho provato in ogni modo a non arrendermi, perché la superficialità non mi è mai appartenuta. Eppure, quando non c’è la stessa forza dall’altra parte, inevitabilmente tutto crolla"

L’ex corteggiatrice non ha nascosto il dolore, ma sceglie di affrontare la rottura senza rancori:

"Nonostante tutto, resto fedele a ciò che ho vissuto, senza pentimenti e senza rinnegamenti. Custodirò nel cuore ricordi indelebili, con rispetto, perché nonostante tutto continuo a volere bene a questa persona e con questo non incolpo nessuno, perché in questi casi non ci sono colpevoli"

Cristina ha poi concluso con un pensiero personale, nato da una lettera scritta in questi giorni:

"Non tutto è andato come speravo, ma sono certa di tante cose e una tra queste è che costruire abbia più valore del distruggere ed è con questa intenzione che continuerò a camminare, per me e per la forza silenziosa che porto dentro"

Una doppia dichiarazione che mette fine a una storia d’amore nata sotto i riflettori e che i fan avevano sperato potesse durare.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Uomini e Donne
Uomini e Donne
Anita Nurzia
  • Co-responsabile della sezione TV
  • Autore del romanzo "Cento Battiti al Minuto"
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Verissimo, Soleil Sorge, in lacrime parla della recente scomparsa della mamma Wendy [VIDEO]
news VIP Verissimo, Soleil Sorge, in lacrime parla della recente scomparsa della mamma Wendy [VIDEO]
Uomini e Donne, l'ex tronista Teresa Cilia al centro delle polemiche per un video ad Abu Dhabi: "Per essere chiara..."
news VIP Uomini e Donne, l'ex tronista Teresa Cilia al centro delle polemiche per un video ad Abu Dhabi: "Per essere chiara..."
Pino È – Il Viaggio Del Musicante, stasera su Rai 1, l'evento condotto da Carlo Conti e Fiorella Mannoia
anticipazioni TV Pino È – Il Viaggio Del Musicante, stasera su Rai 1, l'evento condotto da Carlo Conti e Fiorella Mannoia
La forza di una donna: Chi è Gokce Eyuboglu? Tutto sulla simpatica Ceyda della Soap Turca
anticipazioni TV La forza di una donna: Chi è Gokce Eyuboglu? Tutto sulla simpatica Ceyda della Soap Turca
Grande Fratello, Greta Rossetti rimuove il filler alle labbra: "Non mi importa dei commenti, ora voglio solo..."
news VIP Grande Fratello, Greta Rossetti rimuove il filler alle labbra: "Non mi importa dei commenti, ora voglio solo..."
Gianluca Grignani denuncia Laura Pausini, lo staff della cantante replica: “Le autorizzazioni ci sono tutte, storia ridicola”
news VIP Gianluca Grignani denuncia Laura Pausini, lo staff della cantante replica: “Le autorizzazioni ci sono tutte, storia ridicola”
Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: Salvatore Amato fuori dal cast, l’attore Emanuel Caserio spiega perché
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: Salvatore Amato fuori dal cast, l’attore Emanuel Caserio spiega perché
Giulia De Lellis replica alle critiche degli haters: "Sempre sbandierato la tua vita sui social e ora..."
news VIP Giulia De Lellis replica alle critiche degli haters: "Sempre sbandierato la tua vita sui social e ora..."
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV