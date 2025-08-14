Uomini e Donne, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara hanno fatto pace: gli ultimi avvistamenti

News VIP

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara hanno fatto pace? Ecco le ultime segnalazioni sulla coppia del trono classico di Uomini e Donne.

È tornato il sereno tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara? Dopo le ultime settimane cariche di segnalazioni sull’addio tra i due, l’ex tronista di Uomini e Donne e l’ex corteggiatrice sono stati avvisatati a Paestum insieme, innamorati e sereni più che mai.

Uomini e Donne, Cristina e Gianmarco di nuovo insieme

Da quando sono usciti insieme da Uomini e Donne come coppia ufficiale, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara sono sempre al centro dei pettegolezzi. La coppia, infatti, ha fatto innamorare tantissimi fan del dating show di Maria De Filippi ma ha creato anche tanti dubbi a causa di diverse segnalazioni. Il fatto che si mormori che Gianmarco abbia intenzione di prendere parte alla nuova edizione del Grande Fratello ha fatto perdere fiducia in lui, dato che sembrava davvero poco interessato alle dinamiche televisive e più alla sostanza.

Poi sono arrivate le segnalazioni sulla coppia ovvero sul fatto che da tempo sono in crisi e non sono mai stati così tanto in sintonia ma hanno continuato a fare coppia fissa per sponsorizzazioni sui social e in attesa di interviste in tv. Del resto, avendo scelto nel corso dell’ultima registrazione di Uomini e Donne, Gianmarco e Cristina non sono neppure stati invitati nello studio di Verissimo come invece capita a tutte le coppie del dating show di Canale 5. Nelle ultime ore i gossip si sono intensificati quando è stata data per certa la notizia della rottura tra i due, voluta da Gianmarco e che avrebbe lasciato Cristina con il cuore a pezzi. Poi la svolta, la coppia è stata avvistata insieme ma ancora in lite, anche se sembra esserci un ulteriore aggiornamento.

Uomini e Donne, torna il sereno tra Gianmarco e Cristina

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara sono tornati insieme? Nelle ultime ore si sono intensificate le segnalazioni sulla coppia di Uomini e Donne, che secondo il gossip era data ormai per spacciata, soprattutto quando Gianmarco è volato in Sicilia per una vacanza da solo con i suoi amici. Alcune fan di Deianira Marzano, invece, hanno confermato di aver visto Cristina e Gianmarco mano nella mano, felici e innamorati, e sono apparse poi delle foto che dimostrano che per la coppia procede tutto per il meglio, soprattutto ora che si sono ritrovati a Paestum forse per chiarire. Insomma, sembra che le discussioni degli ultimi giorni si siano risolte per il meglio per questa coppia di Uomini e Donne e che sia finalmente tornato il sereno.

