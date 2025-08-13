TGCom24
Uomini e Donne, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara avvistati insieme: ma tra loro è gelo

Maria Castaldo

Una segnalazione riporterebbe che Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, ex protagonisti di Uomini e Donne, sarebbero stati visti insieme, ma l'ombra di una crisi tra i due sarebbe tutt'altro che scongiurata.

Uomini e Donne, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara avvistati insieme: ma tra loro è gelo

Tra Cristina Ferrara e Gianmarco Steri continua a esserci gelo: la coppia, nata negli studi di Uomini e Donne, è stata avvistata insieme dopo giorni di crisi e segnalazioni su una imminente rottura, ma pare che l'ex tronista e corteggiatrice del dating show non abbiano ancora fatto pace.

Uomini e Donne, Cristina Ferrara e Gianmarco Steri avvistati insieme

Gianmarco Steri ha scelto Cristina Ferrara come sua compagna, alla fine del percorso da tronista nel programma condotto da Maria De Filippi e in onda su Canale 5. Nonostante le rimostranze del pubblico e anche alcuni dubbi, Gianmarco ha scelto di fidarsi del suo istinto e ha voluto lasciare la trasmissione con la corteggiatrice salernitana.

Tuttavia, dal momento in cui i due hanno varcato la soglia degli studi Elios, non è passato giorno che non si diffondessero su di loro segnalazioni di crisi e rottura. Se nei primi tempi, entrambi avevano rispedito al mittente ogni indiscrezione, tacciando gli haters di falsità. Purtroppo, dopo un periodo di calma, pare che tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne la situazione continui a peggiorare e nessuno dei diretti interessati ha più preso la parola per difendere la relazione nata da pochissimi mesi.

Secondo una segnalazione riportata da Deianira Marzano, Gianmarco era partito per un viaggio con gli amici in Sicilia, mentre Cristina è rimasta a Salerno e non avrebbe nascosto di stare molto male per la situazione con il compagno. La presenza del tronista in Sicilia aveva anche scatenato teorie su un suo riavvicinamento a Francesca Polizzi, amatissima corteggiatrice di Gianmarco, che però lui aveva deciso di non conoscere ulteriormente dopo alcune settimane nel programma.

Uomini e Donne, ancora gelo tra Cristina e Gianmarco: "Non facevano che litigare"

La situazione sembrava essere migliorata già con la sorpresa di Cristina alla barberia Steri a Roma, documentata con una serie di stories in cui i due apparivano insieme. Ma come ha riportato Deianira Marzano, la loro relazione continua a far discutere e l'avvistamento a Salerno sembra confermarlo.

L'ultima indiscrezione su Gianmarco Steri e Cristina Ferrara li vede insieme a Salerno: la coppia di Uomini e Donne è stata avvistata nella città natale dell'ex corteggiatrice intenta a passeggiare e poi a trascorrere una cena in un ristorante. Purtroppo, però, la situazione tra loro non è affatto cambiata: secondo una segnalazione, infatti, i due avrebbero trascorso il tempo della cena a litigare e il gelo non si sarebbe per nulla ritirato tra loro:

"Hanno discusso tutta la sera, io ero nello stesso locale"

