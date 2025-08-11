Uomini e Donne, Gianmarco Steri chiude con Cristina Ferrara e cerca le attenzioni di Francesca Polizzi?

News VIP

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara si sono lasciati? Ormai sembra finita tra i due protagonisti di Uomini e Donne, mentre lui vola a Palermo sembra per attirare l'attenzione di Francesca Polizzi.

Colpo di scena clamoroso o mere supposizioni? Gianmarco Steri torna al centro dei pettegolezzi dato che sembra che abbia messo del tutto fine alla relazione con Cristina Ferrara, che starebbe malissimo per lui, ma non è tutto. Si ipotizza anche che il viaggio del romano in Sicilia abbia un duplice scopo: divertirsi e attirare l’attenzione di Francesca Polizzi, che vive a Palermo.

Uomini e Donne, Gianmarco ha lasciato Cristina

Sembra proprio che la love story tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara si sia ufficialmente conclusa. I due protagonisti del trono classico di Uomini e Donne, che proprio oggi avrebbero festeggiato i loro primi tre mesi insieme, sembra non siano più una coppia per volere dell’ex tronista del dating show di Maria De Filippi. Dopo il gelo social che ha fatto preoccupare tutti, nonostante Gianmarco avesse detto di essere in procinto di partire con la sua fidanzata per un viaggio da soli ad agosto, nuove segnalazioni che giungono all’esperta di gossip Deianira Marzano assicurano che la relazione sia naufragata.

La blogger, poi, aggiunge che la decisione sarebbe stata presa da Gianmarco e che Cristina starebbe malissimo per lui. Al momento, occorre specificare, che nessuno dei due ha fatto parola della situazione ma che qualcosa non vada è abbastanza ovvio. Gianmarco da solo in Sicilia con i suoi amici, Cristina a casa quando avrebbe potuto raggiungerlo molto facilmente per trascorrere insieme il weekend, poi chi si è avvicinato abbastanza all’ex tronista giura anche di aver visto che dal suo telefono è scomparso lo sfondo con la foto della Ferrara. Ma c’è di più. Il fatto che Gianmarco sia vicino Palermo ha dato via ad una seconda teoria, collegata ovviamente con la rottura con la sua fidanzata a neppure tre mesi dalla scelta nello studio di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Gianmarco ci riprova con Francesca Polizzi?

Mentre sembra ormai certo che la relazione tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara sia ufficialmente giunta al capolinea, anche se manca per il momento la conferma dei due protagonisti di Uomini e Donne, si fa largo sul web una teoria molto interessante seppur azzardata. Secondo alcuni fan del dating show di Maria De Filippi non è una causalità che Gianmarco abbia scelto Palermo per il suo primo weekend da single con gli amici, dal momento che qui abita anche Francesca Polizzi.

“Può essere che Gianmarco stia attirano l’attenzione di Francesca Polizzi con la sua venuta in Sicilia in provincia di Palermo? Lei comunque si trova a Palermo”.

Questa la riflessione di una fan di Deianira Marzano che ha fatto notare questa particolare coincidenza. Francesca è stata la prima corteggiatrice che ha fatto perdere la testa a Gianmarco, la prima ad essere notata nello studio di Uomini e Donne e il primo bacio nel programma. Tutti sono rimasti molto male quando i due si sono allontanati e lei se ne è andata, avendo capito che Gianmarco ormai era concentrato sulle altre due rivali. Possibile che il romano abbia capito di aver sbagliato o si tratta di una mera coincidenza?

