News VIP

Uomini e Donne, Gianmarco Steri al party di Chi: Signorini lo vuole al Grande Fratello

Irene Sangermano

Gianmarco Steri nuovo concorrente del Grande Fratello? Alfonso Signorini invita l'ex tronista di Uomini e Donne al party di Chi e crescono i dubbi.

Uomini e Donne, Gianmarco Steri al party di Chi: Signorini lo vuole al Grande Fratello

Nuove indiscrezioni su Gianmarco Steri che riguardano la possibilità che l’ex tronista di Uomini e Donne sia nel cast del Grande Fratello di Alfonso Signorini. Ecco perché.

Uomini e Donne, Gianmarco Steri torna in tv?

Gianmarco Steri ha raccolto uno straordinario successo con il suo percorso a Uomini e Donne, diventando uno dei tronisti più amati degli ultimi anni. Non a caso, al debutto del suo trono, sono state quasi 8mila le ragazze che hanno mandato la propria candidatura come corteggiatrici, un vero e proprio record. Gianmarco ha scelto Cristina Ferrara ma la relazione è finita dopo neppure tre mesi dalla scelta in studio, portando con sé una valanga di gossip. Dopo il suo addio al dating show di Maria De Filippi, Gianmarco è stato oggetto di tantissimi gossip e si parlava della sua volontà di tornare in televisione già durante questa estate.

Quando poi anche Martina De Ioannon si è ufficialmente lasciata con Ciro Solimeno, sul web ha iniziato a girare una teoria molto interessante che vorrebbe Gianmarco e Martina al Grande Fratello. La nuova edizione che sta andando in onda su Canale 5 ha un cast composto esclusivamente di personaggi Nip, ma forse questo ingresso potrebbe risollevare le sorti dello share, che non ha premiato il debutto del programma condotto da Simona Ventura. Eppure sembra che ci sia qualcun altro interessato a Gianmarco, ovvero Alfonso Signorini.

Grande Fratello, nel cast anche Gianmarco Steri?

Se inizialmente si ipotizzava che Gianmarco Steri e Martina De Ioannon sarebbero entrati presto nella casa del Grande Fratello, ora sul web serpeggia una nuova teoria. Pochi giorni fa, Gianmarco Steri è stato a un evento che si è svolto a Milano e che è stato organizzato da Alfonso Signorini ovvero la festa per i 30 anni del settimanale Chi.

L’ex tronista è stato ospite di questa cena Vip che ha condiviso con Helena Prestes, Javier Martinez, Beatrice Luzzi, Valeria Marini, Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli e altri Vip che hanno fatto parte della storia del GF. Dunque, visto che Signorini dovrebbe tornare nel 2026 con la sua edizione SuperVip, almeno se riuscirà a mettere insieme un cast che convinca totalmente l’AD Mediaset Pier Silvio Berlusconi che sull’argomento è stato oltremodo chiaro, potrebbe essere che Steri faccia parte del cast. Certo assicurarsi anche la presenza di Martina sarebbe un colpo di genio, dato che un po’ tutti avrebbero voluto vederli fare coppia sin dall’inizio.

