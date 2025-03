Uomini e Donne, "Gianmarco si è salvato": arriva la replica di Martina De Ioannon

News VIP

Martina De Ioannon, ex tronista di Uomini e Donne, ha replicato all'ennesima accusa da parte di un hater sui social. Ecco cosa è successo!

Nonostante siano trascorsi mesi dalla scelta di Martina De Ioannon a Uomini e Donne, non si placano le critiche sull'ex tronista. Di recente, Martina ha risposto a un commento di un hater sotto un suo video su TikTok che riguardava Gianmarco Steri, sua non scelta e attuale tronista del dating show di Canle 5 condotto da Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Martina De Ioannon replica all'ennesimo commento su Gianmarco Steri

Martina De Ioannon ha scelto Ciro Solimeno alla fine del percorso come tronista di Uomini e Donne e i due stanno vivendo la loro relazione lontano dalle telecamere. Ma condividendo sui social la loro quotidianità, si ritrovano spesso a essere oggetto di critiche e accuse varie. L'ultima è arrivata sotto un video su TikTok ed era un commento su come Gianmarco si fosse "salvato" quando Martina gli ha preferito Ciro.

Non è la prima volta che la tronista riceve commenti simili e, come anche le altre volte, non è mancata la sua replica. Nei giorni scorsi, Martina aveva anche dovuto difendere Ciro dalle accuse di qualche hater, che aveva insinuato che l'ex corteggiatore non fosse poi così fedele nei suoi confronti. Questa volta, invece, a essere oggetto di critiche è stata la stessa Martina, che si è trovata a rispondere all'ennesima polemica sterile.

"Gianmarco si è salvato" ha scritto qualcuno sui social, sotto un suo video su TikTok, al che l'ex tronista ha replicato con ironia, come sempre quando deve rispondere alle provocazioni. "Ogni sei mesi cambia il tipo che si è salvato. Sono contenta, però, perché se non fosse per me nessuno si salvava".

Uomini e Donne, Martina svela di seguire il trono di Gianmarco con Ciro

Sebbene Martina e Gianmarco non si siano più rivisti dal momento della scelta, l'ex tronista ha ammesso di seguire insieme a Ciro il trono dell'ex corteggiatore. Insieme, i due commentato e scherzano su quanto vedono a Uomini e Donne e lo fanno con la massima serenità, come hanno rivelato al magazine ufficiale di Uomini e Donne.

Questo aneddoto è stato raccontato dall'ex tronista parlando proprio delle critiche che lei e Ciro ricevono continuamente e in merito Martina ha affermato: "Io e Ciro si stiamo vivendo bene anche il trono di Gianmarco. Guardiamo le puntate e magari commentiamo, in serenità. Come possiamo farlo noi, a maggior ragione dovrebbero riuscirci gli altri anche se si erano affezionati a lui come scelta".

Su come affrontano le critiche che ricevono continuamente online, i due protagonisti del trono classico hanno ammesso che se le aspettavano, almeno all'inizio, ma che talvolta diventa difficile sostenere i vari commenti negativi: "Le critiche dei primissimi giorni dopo la scelta le avevo messe in conto" ha detto Martina "so che ci si affeziona ai corteggiatori. Sono la prima a farlo, quindi, posso capire. Ma dal momento che Gianmarco ha avuto la possibilità di mettersi in gioco e che si vede quanto sta bene ed è sereno...insomma, mi dispiace un po' sentire delle reazioni negative".

