Uomini e Donne, "Gianmarco non è intellettualmente al tuo livello" ecco come ha replicato Francesca Polizzi

Francesca Polizzi è una delle corteggiatrici di Gianmarco Steri, tronista di Uomini e Donne. Ecco come ha replicato alle offese rivolte al tronista romano.

Il percorso nel trono classico di Uomini e Donne di Gianmarco Steri è iniziato già da qualche settimana e il tronista ha già eliminato e selezionato diverse corteggiatrici. Tra le ragazze che sono rimaste e con cui Gianmarco sta costruendo un rapporto c'è la corteggiatrice siciliana Francesca Polizzi, che ha catturato il tronista con la sua spumeggiante personalità e la sua dolcezza. In questi giorni, un commento negativo su Gianmarco ha anche spinto Francesca a intervenire e mostrare il suo supporto al tronista romano.

Uomini e Donne, Francesca Polizzi replica a un commento contro Gianmarco Steri

Molto attiva sui social, dove dal suo profilo TikTok divulga informazioni sulla cultura cinese in maniera divertente, Francesca Polizzi ha replicato a un commento molto negativo su Gianmarco Steri, il tronista di Uomini e Donne che ha scelto di corteggiare. Gianmarco ha sempre sostenuto di essere rimasto colpito dalla personalità di Francesca, che lo ha paragonato a Mr Darcy, il protagonista di Orgoglio e Pregiudizio, e dalla sua parlantina. I due, perciò, hanno iniziato un percorso e sembra che tra loro le cose procedano a gonfie vele.

Tuttavia, proprio sui social, qualche hater avrebbe avuto da ridire sulla presunta "differenza intellettuale" tra la corteggiatrice e il tronista. Francesca infatti si è trovata a dover rispondere a un commento che recitava "penso tu stia perdendo temp, siete intellettualmente opposti. Per carità, bravo ragazzo. Ma una capra ha più neuroi. A lungo andare non avrete argomenti".

Francesca, però, non si è lasciata abbattere da queste parole e ha invece ammesso di essere rimasta colpita dalla mente di Gianmarco, che si è mostrato subito curioso di imparare nuove cose, anche da chi gli sta accanto e di mettersi in gioco. "Per me questa è l'intelligenza vera" ha aggiunto la corteggiatrice "no nun pezzo di carta. [...] Dissento perché ci ho parlato ed è tutto fuorché stupido. Poi le cose andranno come devono andare, ma non etichetto le persone a prescindere".

Uomini e Donne Anticipazioni: scatta il primo bacio per Gianmarco e Francesca!

Il percorso di alti e bassi di Gianmarco e Francesca è proseguito con il primo bacio tra i due come svelato nelle anticipazioni della precedente settimana. Come riportato dalle anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni Gianmarco Steri ha eliminato Liane. Il tronista romano ha portato in esterna Francesca Polizzi, con la quale è scattato il primo bacio.

In studio, Cristina Ferrara non ha risparmiato critiche, accusando Gianmarco di essere troppo superficiale. Il tronista non ha esitato a rispondere, definendo Cristina “falsa”. Liane, che ha preso la parola per cercare di difendersi, si è trovata di fronte a una risposta decisiva da parte di Gianmarco. Il tronista ha infatti dichiarato che pur apprezzandola esteticamente, la vede “bloccata” e per questo ha deciso di eliminarla, dimostrando ancora una volta la sua capacità di prendere scelte senza indugi

