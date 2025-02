Uomini e Donne, anticipazioni: il primo bacio tra Gianmarco Steri e Francesca Polizzi

News VIP

Oggi, martedì 25 febbraio 2025, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Scopriamo cosa è successo nei nuovi appuntamenti con il dating show di Canale 5.

Oggi, martedì 25 febbraio 2025, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Scopriamo cosa è successo nei nuovi appuntamenti con il dating show di Canale 5.

Uomini e Donne, anticipazioni: Gianmarco Steri elimina una corteggiatrice e bacia Francesca

Nel corso della registrazione di Uomini e Donne, Gianmarco Steri ha preso una decisione importante eliminando Liane. Il tronista romano ha fatto un’esterna con Francesca Polizzi, da cui è scaturito un bacio, segno evidente di un interesse reciproco. In studio, Cristina Ferrara non ha risparmiato critiche, accusando Gianmarco di essere troppo superficiale. Il tronista non ha esitato a rispondere, definendo Cristina “falsa”. Liane, che ha preso la parola per cercare di difendersi, si è trovata di fronte a una risposta decisiva da parte di Gianmarco. Il tronista ha infatti dichiarato che pur apprezzandola esteticamente, la vede “bloccata” e per questo ha deciso di eliminarla, dimostrando ancora una volta la sua capacità di prendere scelte senza indugi.

Passando al trono over, l’esterna tra Gemma Galgani e Orlando non ha regalato grandi emozioni: lui si è dimostrato simpatico, ma non c'è stato nulla di più che una cena conviviale. Orlando è stato accusato di non dimostrare interesse per Gemma, ma ha cercato di giustificarsi, mantenendo il punto sulla necessità di conoscerla meglio. Durante la discussione con Tina, però, ha detto qualcosa che non è passato inosservato: ha suggerito che Gemma dovrebbe mettersi con Cosimo, poiché lui, a differenza sua, non sarebbe in grado di fare per Gemma ciò che Cosimo ha fatto per Tina, come ad esempio il viaggio a Parigi.

Nel frattempo, Diego sta continuando la sua frequentazione con una signora altolocata, e ha dichiarato di trovarsi bene con lei. Un momento curioso del suo racconto è stato quando ha menzionato di averla presa con un furgoncino e come la sua valigia continuasse a “sballottare”: un dettaglio che è stato ripreso più volte durante la puntata. Per quanto riguarda Sabrina e Giuseppe, la loro relazione è arrivata a una conclusione definitiva: Sabrina ha deciso di mettere un punto alla loro storia, insistendo sul fatto che andrà avanti solo se Giuseppe le darà l’esclusiva. Giuseppe, quasi per tutta la durata della registrazione, ha lamentato il fatto che Agnese non gli stesse dando abbastanza attenzione o “corda”. La registrazione si è conclusa con la tanto attesa sfilata maschile, dove si è svolta una gara di ballo rock and roll tra Gianni Sperti e Giuseppe, portando un po’ di allegria durante la la puntata.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.