Uomini e Donne, "Cristina Ferrara non piace alla mamma e agli amici di Gianmarco Steri": l'indiscrezione

Irene Sangermano

Sembra che la rottura tra Cristina Ferrara e Gianmarco Steri abbia radici profonde. Ecco l'ultima indiscrezione sulla coppia di Uomini e Donne.

Continuano le indiscrezioni sulla coppia formata da Gianmarco Steri e Cristina Ferrara. La rottura, sembra, questa volta sia ufficiale e che abbia radici molto profonde. Ecco i dettagli su questa coppia di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Cristina e Gianmarco: è rottura

Ormai la relazione tra Cristina Ferrara e Gianmarco Steri sta davvero mandando in confusione i fan di Uomini e Donne, disturbati da segnalazioni profondamente contrastanti sulla coppia, da momenti di lontananza estrema che non vengono interrotti neppure dal minimo accenno social per smentire i dubbi, poi avvistamenti in vacanza mano nella mano con tanta voglia di accontentare i loro fan e scattare qualche foto, con il sorriso in volto. Insomma, Cristina e Gianmarco si sono lasciati sì o no?

La coppia è sempre più distante, dato che lei si è goduta un weekend con le amiche mentre lui ha presenziato al matrimonio di alcuni cari amici. Un’altra cerimonia alla quale Cristina ha preferito non andare tenendosi molto lontana dalla possibilità di smentire le voci sulla crisi, e dimostrare di essere felice di godersi una giornata particolare con il suo fidanzato. Ma è proprio a causa del clima che si respira tra lei e chi sta intorno all’ex tronista di Uomini e Donne, almeno secondo l’ultimo gossip, che si sarebbero create tensioni nella giovane coppia. Ecco i dettagli.

Uomini e Donne, Cristina non piace alla madre di Gianmarco

Che vi sia aria di crisi tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara è ormai palese e la coppia di Uomini e Donne non sta facendo nulla per smentire i pettegolezzi. Il pubblico del dating show di Maria De Filippi che ha continuato a seguirli anche lontano dalle telecamere è molto infastidito: perché non prendere una posizione netta e spiegare dato che si tratta di due personaggi che per mesi sono stati in televisione e che traggono beneficio da questa noterà? Certo la privacy di ognuno di noi è indiscutibile, ma in questo caso è anche vero che nasce il dubbio sempre più sulle loro reali intenzioni. Nel frattempo all’attenzione di Deianira Marzano arriva un’indiscrezione inaspettata.

"La rottura c'è perché Cristina non piace alla mamma e agli amici di lui. Forse Gianmarco non ha il coraggio per lottare”.

Insomma, sembra che Cristina non sia accolta nel migliore dei modi a casa di Gianmarco, dal momento che la suocera non gradirebbe il suo modo di fare, e in più la ragazza non convince gli amici dell’ex tronista e chiunque abbia seguito il suo percorso sa quanto questi amici siano importanti per Steri. Sarà davvero così? Sulla suocera non ci mettiamo la mano sul fuoco, mentre sugli amici possiamo dire che sin dalla loro conoscenza nello studio del dating show di Maria De Filippi, non si erano mostrati particolarmente favorevoli alla ragazza.

