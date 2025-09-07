Uomini e Donne, Gianmarco e Cristina sempre più lontani: i fan sono stufi e chiedono chiarezza!

News VIP

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara sono sempre più lontani. Nuove segnalazioni sugli ex protagonisti di Uomini e Donne, mentre i loro fan sono stufi perché non vedono chiarezza da parte della coppia.

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara sono sempre più lontani e i fan di Uomini e Donne chiedono chiarezza. La coppia sta vivendo un periodo di alti e bassi, e questo ormai è chiaro a tutti, ma molti sono stufi delle segnalazioni senza mai una replica chiara da parte dei diretti interessati.

Uomini e Donne, Gianmarco e Cristina si sono lasciati?

Quando una coppia nasce sotto i riflettori si crea un particolare fenomeno per il quale i fan sono quasi ossessionati da ogni piccolo aggiornamento sulla relazione, e questo è il caso di Gianmarco Steri e Cristina Ferrara. Dal momento della scelta a Uomini e Donne, infatti, la coppia del trono classico ha fatto parecchio discutere tra segnalazioni diverse che riportavano momenti di crisi, come il più recente segnalato dall’assenza di Cristina al matrimonio di cari amici di Steri, poi momenti di dolcezza e amore abilmente fotografati e pubblicati su Instagram.

Insomma, secondo il pubblico del dating show di Maria De Filippi, l’ex tronista romano e l’ex corteggiatrice salernitana starebbero giocando a confondere le acque, forse anche loro confusi sull’andamento della relazione, per poter sfruttare l’hype del momento e far parlare di loro. Ma sarà veramente così? Nelle ultime ore arrivano nuove segnalazioni che riportano Gianmarco e Cristina davvero molto lontani, nonostante un’altra occasione che avrebbero potuto vivere come coppia. Ecco tutti i dettagli e la reazione dei loro fan.

Uomini e Donne, Gianmarco e Cristina lontanissimi

Nuovo giorno e nuova segnalazione su Cristina Ferrara e Gianmarco Steri. Non si può dire che questa coppia di Uomini e Donne non si stia regalando colpi di scena inattesi, ma anche tanta tanta confusione, che secondo i fan è diventata ormai un modo per far parlare di loro e della loro relazione, senza mai chiarire il punto. A Deianira Marzano, infatti, è arrivata una segnalazione che fa notare come la coppia abbia saltato un altro evento al quale avrebbero potuto partecipare insieme.

Mentre Cristina si trovava a Roma per un weekend tra amiche e cugini, Gianmarco si è presentato da solo all’ennesimo matrimonio di cari amici, insieme alla sorella e altri amici del suo folto gruppo. Ma cosa succede? Ci sono tantissime teorie da parte dei fan. Secondo alcuni Gianmarco sarebbe stanco dell’atteggiamento altalenante di Cristina, che non avrebbe cura degli impegni presi con lui e i suoi amici. Secondo altri, invece, è proprio il rapporto strettissimo dell’ex tronista romano con il suo gruppo ad aver messo in ginocchio il rapporto, dato che Cristina si sente sempre la seconda scelta. Al momento, comunque, ancora totale silenzio da parte di entrambi.

