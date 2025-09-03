Uomini e Donne, Cristina non si presenta ad un evento con Gianmarco: c'entra un misterioso ragazzo

News VIP

Cristina Ferrara salta la cerimonia di nozze di alcuni amici di Gianmarco Steri. Arrivano clamorose indiscrezioni sull'ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Continuano i pettegolezzi su Gianmarco Steri e Cristina Ferrara. La coppia di Uomini e Donne, infatti, sembra di nuovo essere in crisi. Lei non si presenta al matrimonio di alcuni amici dell’ex tronista, e preferisce andare alla festa di compleanno di un misterioso ragazzo. Ecco i dettagli.

Uomini e Donne, Cristina rifila un due di picche a Gianmarco

Pioggia di segnalazioni su Cristina Ferrara e Gianmarco Steri. La coppia di Uomini e Donne non convince nessuno, e in questi ultimi giorni sono arrivare indiscrezioni piuttosto clamorose sul loro rapporto altalenante. Sin da quando hanno lasciato insieme il dating show di Maria De Filippi come coppia, dopo la scelta trasmessa in prima serata su Canale 5, Cristina e Gianmarco hanno destato tanti dubbi nel pubblico, anche a causa delle voci che volevano il romano come nuovo protagonista del Grande Fratello. Ci sono stati poi avvistamenti positivi su di loro, momenti di pace in vacanza dove traspariva tutto il loro amore, ma anche tanti momenti in cui sembrava che la love story fosse giunta al termine.

Si mormora che Gianmarco non sia contento del comportamento scostante di Cristina, come nel caso del matrimonio dei suoi amici celebrato proprio in questi giorni, al quale lei era stata invitata e aveva accettato di partecipare, per poi lasciarlo solo all’ultimo momento. Ma non è solo questo ad impensierire Steri. La sua fidanzata, infatti, non si sarebbe presentata al ricevimento di nozze preferendo essere presente al compleanno di un misterioso ragazzo. Ecco tutti i dettagli.

Uomini e Donne, Cristina al compleanno di un ragazzo misterioso

I fan di Gianmarco Steri hanno notato l’assenza di Cristina Ferrara al fianco dell’ex tronista di Uomini e Donne, durante la cerimonia di matrimonio di un caro amico del romano. Immediatamente si è sparso il gossip sui social e sono iniziate ad arrivare segnalazioni importanti sulla questione, come quella condivisa da Deianira Marzano su Instagram. Secondo questa utente Gianmarco avrebbe provato a minimizzare la situazione, cancellando qualche scomodo commento sotto le sue foto, ma in ballo ci sarebbe molto di più di una lite.

“Gianmarco sotto al suo ultimo post ha cancellato un commento che diceva che Cristina aveva preferito andare alle festa di compleanno di A. L., che sarebbe il ragazzo della barca, invece di andare al matrimonio degli amici di Gianmarco. Sotto questo commento c’erano varie risposte con altri utenti che dicevano che lei avrebbe detto ai suoi amici di non pubblicare foto e stories della serata del compleanno”.

Dunque Cristina non solo avrebbe cambiato all’ultimo secondo i piani, mettendo il suo fidanzato in difficoltà con gli amici che si aspettavano di vederla al loro matrimonio, ma avrebbe anche preferito assentarsi per il compleanno di un altro ragazzo. Al momento nessun chiarimento da parte della coppia, attendiamo le prossime segnalazioni.

