Uomini e Donne, Gianluca Costantino svela tutta la verità sulla fine della frequentazione con Francesca Sorrentino

L'ex corteggiatore di Uomini e Donne, Gianluca Costantino, ha deciso di intervenire sui social e raccontare la sua versione dei fatti sulla fine della conoscenza con Francesca Sorrentino: "Sono dispiaciuto di quello che è accaduto, non sono disperato".

La storia nata a Uomini e Donne tra Francesca Sorrentino e Gianluca Costantino non è decollata! I due protagonisti del trono classico hanno lasciato insieme la trasmissione di Canale 5, ma una volta fuori e lontano dalle telecamere non hanno trovato l'entusiasmo e la voglia di mandare avanti la loro conoscenza.

La verità di Gianluca Costantino

Francesca Sorrentino ha deciso di concludere il suo percorso sul trono di Uomini e Donne insieme a Gianluca Costantino. Una scelta davvero atipica e parecchio criticata, che non ha convinto gli appassionati del programma, soprattutto per il percorso poco entusiasmante e coinvolgente avuto con il corteggiatore. La frequentazione tra i due, infatti, è durata solo pochi giorni.

A raccontare come sono andate realmente le cose tra di loro dopo la scelta ci ha pensato Francesca. L'ex tronista ci ha tenuto a spiegare che, nonostante non sia scattata la scintilla tra lei e Gianluca, il loro rapporto è rimasto sereno, gli vuole bene, e che non sono vere le notizie che stanno circolando sul web: "Non è stato preso in giro nessuno. Siamo in rapporti serenissimi. lo gli voglio bene. Non è successo niente di quello che ho letto sui social. Anche io speravo che le cose andassero diversamente, mi auguravo di innamorarmi, di fare una scelta con i petali, che scoppiasse l’amore".

Dopo Francesca Sorrentino, anche Gianluca Costantino ha deciso di rompere il silenzio sui social e raccontare la sua verità sulla fine della loro frequentazione. Attraverso alcune storie pubblicate sul suo profilo Instagram, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip e di Uomini e Donne ha raccontato come sono andate realmente le cose con l’ex tronista dopo l'inaspettata scelta nel dating show di Maria De Filippi:

Quando c’è stata la scelta io ero evidentemente contento e volenteroso di conoscerla fuori dal programma. Una volta usciti però il rapporto era molto freddo. Credo che lei fosse poco predisposta a iniziare davvero una conoscenza nuova, ma questa è una mia idea. Rispetto Francesca come persona e rispetto la sua scelta. Sono dispiaciuto di quello che è accaduto, non sono disperato. Speravo che le cose andassero diversamente però evidentemente non era destino. Si va avanti nella vita.

Le anticipazioni dell'ultima registrazione di Uomini e Donne

Nel corso dell'ultima registrazione di Uomini e Donne non sono mancati i colpi di scena. Gianmarco Steri ha baciato Francesca Polizzi e preso una decisione molto importante eliminando Liane. Il tronista ha dichiarato che, pur apprezzandola esteticamente, la vede “bloccata” e per questo ha deciso di interrompere la loro conoscenza.

Per quanto riguarda il trono over, invece, l’esterna tra Gemma Galgani e Orlando non ha regalato grandi emozioni. Il cavaliere è stato accusato di non dimostrare interesse per la dama torinese, ma ha cercato di giustificarsi, mantenendo il punto sulla necessità di conoscerla meglio. Diego sta continuando la sua frequentazione con una signora altolocata, e ha dichiarato di trovarsi bene con lei. La storia tra Sabrina e Giuseppe è arrivata a un punto di non ritorno: la dama ha deciso di mettere un punto alla loro storia, insistendo sul fatto che andrà avanti solo se Giuseppe le darà l’esclusiva.

La registrazione del dating show di Maria De Filippi si è conclusa con la tanto attesa sfilata maschile, dove si è svolta una gara di ballo rock and roll tra Gianni Sperti e Giuseppe. Uomini e Donne vi aspetta tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 14,45 su Canale 5.

