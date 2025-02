Uomini e Donne, Gianluca Costantino rompe il silenzio sui social dopo la scelta di Francesca Sorrentino

News VIP

Il corteggiatore Gianluca Costantino torna sui social per fare un bilancio della sua breve, ma intensa, esperienza a Uomini e Donne e commentare la fine del trono di Francesca Sorrentino: "Sono stato sempre me stesso, senza maschere".

Francesca Sorrentino ha deciso di concludere inaspettatamente il suo percorso sul trono di Uomini e Donne insieme a Gianluca Costantino. Una scelta davvero atipica, senza pathos e grandi emozioni, che ha spiazzato tutti: dagli opinionisti, che non hanno nascosto i loro dubbi e perplessità, al pubblico di Canale 5.

La scelta inaspettata di Francesca

Nella puntata di ieri di Uomini e Donne, Francesca Sorrentino ha prima smascherato Gianmarco Meo, che ha sempre negato di far parte di un’agenzia pur facendone parte, e poi ha deciso di abbandonare il trono. A farle cambiare idea ci ha pensato Gianluca Costantino, che le ha chiesto la possibilità di conoscersi fuori. La tronista ha accettato e i due hanno lasciato insieme il dating show di Maria De Filippi. Una scelta davvero inaspettata e "anomala" senza petali nè sedute rosse.

Secondo i rumor, però, la coppia sarebbe già scoppiata! Come riportato da Lorenzo Pugnaloni, sarebbe stata la giovane tronista Francesca a chiudere la frequentazione pochi giorni dopo la fine del suo trono, trovando Gianluca "troppo pesante" e manifestando un certo distacco nei suoi confronti: "Lei l'ha visto molto diverso rispetto a quando erano nel programma, troppo concentrato forse su di sè. A lui non sarebbe andata giù questa cosa".

Un'indiscrezione che ha suscitato diverse reazioni tra i fan del dating show di Canale 5. Se alcuni hanno messo in dubbio la sincerità dei sentimenti espressi durante il programma, altri hanno ipotizzato che Francesca non avesse ancora superato la precedente relazione con Manuel Maura, il che potrebbe aver anche influenzato la sua decisione di mettere un punto alla sua frequentazione con Gianluca. Quale sarà la verità?

Le prime parole social di Gianluca dopo la scelta di Francesca

A distanza di alcune ore dalla messa in onda della scelta a Uomini e Donne, Francesca Sorrentino e Gianluca Costantino sono tornati sui social per ringraziare tutti per l'affetto e il sostegno ricevuto. Con grande sorpresa di tutti, però, l'ex tronista non ha speso nessuna parola per il corteggiatore scelto, ma ha postato stories con gli amici di sempre e fatto una dedica speciale alla sua collega di trono Martina De Ioannon.

Gianluca, invece, ha pubblicato un lunghissimo post sulla sua pagina ufficiale Instagram in cui ha fatto un bilancio della sua breve, ma intensa, esperienza nel dating show di Canale 5. "Un viaggio straordinario" ha esordito così l'ex corteggiatore della Sorrentino, che ha rivelato di aver vissuto dei momenti davvero speciali, di non avere nessun rimpianto e ringraziato tutta la redazione, Maria De Filippi e Francesca:

Il mio unico obiettivo era tornare a sorridere, stare bene e lasciarmi travolgere da nuove emozioni. Ho incontrato persone meravigliose che mi hanno sempre sostenuto, aiutato e fatto sentire in famiglia. Porto con me un viaggio indimenticabile. Non ho alcun rammarico [...] Ringrazio di cuore tutta la redazione, Maria per il suo supporto, Francesca per tutto ciò che abbiamo condiviso in questi mesi e me stesso per aver avuto ancora una volta il coraggio di vivere e di essere sempre me stesso senza mascherare nulla, dal primo all'ultimo minuto del programma e anche ora.

