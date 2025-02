Uomini e Donne Anticipazioni, Tina fa innamorare un cavaliere mentre Gianmarco Steri litiga con una corteggiatrice!

News VIP

Cosa accadrà nelle nuove puntate di Uomini e Donne? Le Anticipazioni del dating show di Canale 5 ci rivelano che Tina Cipollari scoprirà che Angelo è innamorato di lei, mentre Gianmarco Steri discuterà con una sua corteggiatrice.

Cosa accadrà nelle nuove puntate di Uomini e Donne, presto in onda su Canale 5? Le nuove registrazioni, che si sono tenute il 19 febbraio, daranno vita a puntate molto intense del dating show di Maria De Filippi. Scopriamo tutte le Anticipazioni nel dettagli per il trono classico, con Gianmarco Steri e Tina Cipollari, e per i protagonisti del trono over.

Uomini e Donne, Tina Cipollari fa innamorare Angelo!

Le Anticipazioni delle nuove registrazioni di Uomini e Donne, diffuse da Lorenzo Pugnaloni, ci rivelano che nelle prossime puntate del dating show di Maria De Filippi, in onda su Canale 5, Tina Cipollari tornerà nuovamente al centro dell’attenzione con il suo percorso come tronista. Tina ha scoperto che Angelo, suo corteggiatore, ha contattato Morena Farfante su Instagram dal momento che la dama è corsa subito a dire tutto alla redazione, mettendo all’angolo il cavaliere. Per scusarsi, Angelo legge una lunga e sentita lettera a Tina, che è andata a Parigi con Cosimo, spingendo Maria ad intervenire perché è evidente che al cavaliere lei interessa più del dovuto.

Mentre la padrona di casa sottolinea che il trono di Cipollari non è nulla più che un gioco, Angelo ammette di essere tempestato da tanti messaggi sui social da parte delle donne che lo hanno visto in studio e si sono incuriosite. Il cavaliere poi ammette di essere molto interessato a Tina, e di trova la situazione pesante al punto da voler lasciare Uomini e Donne per sempre. Insomma, stando alle Anticipazioni trapelate, sembra che Angelo si fosse innamorato della tronista! Parlando sempre del trono classico, invece, troviamo Gianmarco Steri alle prese con una corteggiatrice che sembra proprio non essere compatibile con il suo carattere. Gianmarco, infatti, si lamenta della corteggiatrice che è già partita in quarta e lo ha coinvolto in un litigio, cosa che secondo lui deve accadere più avanti nella conoscenza.

Uomini e Donne, bizzarri intrecci nel trono over: le Anticipazioni

Mentre per il trono classico troveremo Tina Cipollari alle prese con i sentimenti di Angelo e Gianmarco Steri furioso con una corteggiatrice, le Anticipazioni del trono over di Uomini e Donne ci rivelano che nelle prossime puntate ci saranno diversi intrecci. Nel corso delle ultime registrazioni del dating show di Canale 5, infatti, ci sarà una sfilata vinta da Sabrina ma non mancheranno le polemiche. Agnese, che poco prima ha chiuso la conoscenza con un cavaliere che stava frequentando ma che non l’ha convinta, si lamenterà proprio con l’uomo accusandolo di non averla difesa dal voto negativo e basso di Alessio Pilli Stella durante le sfilate. Mentre Barbara De Santi è uscita con un nuovo cavaliere e si sono baciati, Giovanni torna al centro dello studio con Giulia.

Lui è il cavaliere che in queste settimane stiamo vedendo molto preso da Margherita dopo aver accantonato il flirt con Morena. Giulia, che è uscita due volte con Giovanni, ha ammesso di aver provato fastidio a causa del troppo contatto fisico che lui richiede in una iniziale conoscenza e che non pensa che tra loro potrà mai scattare qualcosa, mentre il cavaliere è del parare opposto e già millanta di voler conoscere solo lei. Al centro dello studio si siede anche Francesca che è interessata a conoscere Giovanni ed è proprio Giulia a suggerire al cavaliere di uscire con l’altra dama, per capire meglio i suoi sentimenti. Nella nuova registrazione, Giulia conferma di non provare nulla per Giovanni e di voler interrompere la conoscenza e lui si infuria, accusando la dama di avere un agente. Dopo essersi difesa al centro dello studio, appoggiata anche dai presenti che non hanno trovato bello il gesto di Giovanni, Giulia confessa a Francesca di sapere per certo che al cavaliere lei neppure piace, spingendo così anche la dama a chiudere definitivamente.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.