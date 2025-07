Uomini e Donne, Gemma Galgani si scatena al concerto Torino is Fantastic: la reazione del web

News VIP

Gemma Galgani, storico volto di Uomini e Donne, si è scatenata al concerto Torino is Fantastic ed ecco come hanno reagito i fan del dating show.

Gemma Galgani è uno degli storici volti di Uomini e Donne ed è diventata virale nelle scorse ore, sul web, per la sua entusiasta partecipazione a uno degli eventi più attesi dell'estate torinese: il concerto Torino is Fantastic. Ripresa mentre si scatenava al concerto, la dama del trono over ha suscitato la reazione dei fan, che hanno subito condiviso sui social cosa pensavano del suo entusiasmo.

Uomini e Donne, Gemma Galgani paparazzata al Torino is Fantastic: la reazione dei fan

Mentre si attendono le registrazioni della nuova stagione di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, così da scoprire se anche Gemma Galgani farà ritorno nel programma, la dama torinese si gode il divertimento che l'estate torinese ha da offrire. La storica dama del trono over è stata, infatti, paparazzata mentre si scatenava al concerto Torino is Fantastic e ha ripostato nelle sue stories alcune immagini che la riguardavano scatenando la reazione divertita dei fan.

Il concerto Torino is Fantastic ha avuto luogo il 24 giugno ed è stato condotto da Gerry Scotti e Noemi per celebrare il Santo patrono del capoluogo piemontese. L'evento si è svolto a Piazza Vittorio Veneto e ha visto la partecipazione della star internazionale Shaggy e di Alessandra Amoroso, Annalisa, Antonello Venditti, Gianna Nannini, Il Volo, Mahmood, Tananai e dei finalisti di Amici 24, Daniele Doria e TrigNO. In tv è stato trasmesso il 29 giugno 2025 su Canale 5.

Al concerto ha preso parte, tra il pubblico riunito sotto il palco, anche Gemma Galgani, che è stata riconosciuta dalle telecamere presenti e per questo inquadrata più volte mentre si scatenava al ritmo delle varie esibizioni. Lei stessa ha postato nelle sue stories alcuni momenti del concerto, suscitando la reazione dei fan di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Gemma Galgani si scatena a un concerto e diventa virale sul web

Paparazzata al concerto Torino is Fantastic, Gemma Galgani si è scatenata sulle note di Bella Madonnina di Tananai e di molti altri artisti che si sono esibiti durante la kermesse, venendo ripresa dalle telecamere. Sui social, la dama del trono over ha postato anche alcuni momenti dell'evento, compresa una sua immagine mentre veniva inquadrata dalle telecamere che erano presenti all'evento: "Splendida Torino, bellissimo concerto" si legge come didascalia.

Il suo messaggio sui social ha provocato l'immediata reazione dei fan, che hanno dimostrato di saper apprezzare molto questa nuova veste di Gemma Galgani, entusiasta partecipante all'evento musicale e non sono mancati i meme su di lei che guardava estasiata Tananai esibirsi sul palco, oppure, che si scatenava sorridente al ritmo delle sue canzoni. Qualche fortunato fan ha anche avuto la possibilità di incontrarla e non poteva mancare, perciò, il selfie per l'occasione.

che voglia di andare a far concerto con Gemma#TorinoIsFantastic pic.twitter.com/7D7mGyzBNl — ✨𝘯𝘰𝘯𝘮𝘪𝘴𝘦𝘯𝘵𝘰𝘵𝘢𝘯𝘵𝘰𝘣𝘦𝘯𝘦 ✨ (@nOntantObene) June 29, 2025

Scopri le ultime news su Uomini e Donne