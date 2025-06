Uomini e Donne, Gemma Galgani non tornerà nella prossima edizione?

News VIP

Secondo una recente indiscrezione, sembra che nella prossima edizione di Uomini e Donne Gemma Galgani potrebbe non tornare. Ecco cosa sappiamo!

Addio a Uomini e Donne per Gemma Galgani? La storica dama del trono over del dating show di Canale 5 potrebbe non fare ritorno nella prossima edizione del dating show condotto da Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Gemma Galgani lascia il programma?

Nel corso dell'ultima edizione di Uomini e Donne, per Gemma Galgani sembrava che fosse arrivato finalmente il momento di trovare l'amore e lasciare la trasmissione in compagnia di un cavaliere. A inizio 2025, infatti, è arrivato nel parterre maschile Fabio, cavaliere italo-americano con cui la dama ha legato. Nonostante gli inizi non proprio facili, dovuti alla barriera linguistica, Fabio e Gemma sono stati protagonisti di una lunga frequentazione, che sembrava dovesse avere un esito positivo. Invece, a causa di alcune segnalazioni, la dama ha deciso di correre ai ripari e accusare il cavaliere di aver giocato con i suoi sentimenti. Risentito, a sua volta, Fabio aveva deciso di chiudere la frequentazione e dopo poche settimane ha abbandonato la trasmissione in maniera definitiva.

Dopo Fabio, la dama torinese ha provato a rimettersi in gioco con altri cavalieri, ma con ognuno la conoscenza è terminata dopo qualche incontro. L'ultimo che sembrava aver attirato la sua attenzione era Arcangelo, che le ha però preferito Marina e Cinzia, innescando un quadrilatero che si è poi sciolto solo con la decisione del cavaliere di dedicarsi esclusivamente a Cinzia (che ha poi accettato la corte di un altro uomo).

Volto storico della trasmissione, Gemma Galgani non è certo nuova a questi teatrini e instancabile attende di poter trovare il vero amore nel parterre maschile del dating show. Tuttavia, stando a una recente indiscrezione, pare proprio che la dama abbia deciso di prendersi una pausa dal mondo della tv e abbia pensato di non tornare per la prossima stagione.

Uomini e Donne, nessun ritorno a settembre per Gemma Galgani?

Stando a un recente rumor, riportato da Blasting News, Gemma Galgani - che di recente ha avuto alcuni problemi di salute - dopo 15 anni avrebbe deciso di non tornare per la nuova edizione di Uomini e Donne. La prossima stagione del dating show ritornerà su Canale 5 a partire da metà settembe, ma le prime registrazioni sono attese - com'è già accaduto in precedenza - per la fine di agosto. Pare che nella giornata di ieri, mercoledì 25 giugno, si sia diffusa una voca su Gemma e sulla sua probabile assenza dal parterre per l'edizione 2025/2026.

Sul sito, infatti, si legge: "Si dice che Gemma potrebbe rimanere fuori dal gruppo delle dame della nuova stagione, probabilmente per fare spazio ad altri personaggi o a new entry con storie interessanti da raccontare". Al momento, specifica il sito, si tratta solo di un'indiscrezione, tutta da verificare, ma è improbabile che la storica dama possa lasciare il programma.

Gemma è infatti uno dei volti più amati della trasmissione di Maria De Filippi e il suo nome è legato al successo del dating show: anche in questa edizione, il pubblico sui social ha mostrato di apprezzare le vicende sentimentali di Gemms e difficilmente riuscirebbe a rinunciarvi.

