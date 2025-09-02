TGCom24
Uomini e Donne, anticipazioni: Gemma gelosa di Mario, lite infuocata in studio

Oggi, martedì 2 settembre 2025, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Scopriamo cosa è successo nei nuovi appuntamenti con il dating show di Canale 5.

Oggi, martedì 2 settembre 2025, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Scopriamo cosa è successo nei nuovi appuntamenti con il dating show di Canale 5. Come sempre, non sono mancati colpi di scena, liti e momenti destinati a far discutere.

Uomini e Donne, anticipazioni: Gemma contro Magda per Mario

Protagonista assoluta è stata ancora una volta Gemma Galgani. La dama torinese, dopo essere uscita a cena con Mario, è apparsa entusiasta e molto presa dalla conoscenza, quasi come una ragazzina innamorata. Ma in studio è arrivata la doccia fredda: Mario, infatti, ha rivelato di essere uscito anche con un’altra dama, Magda, con la quale ha fatto un aperitivo prima della cena con Gemma.

Apriti cielo: tra Gemma e Magda è subito scoppiato uno scontro accesissimo al centro studio, fatto di frecciatine, accuse e parole al vetriolo. Alla fine, Mario ha spiazzato tutti scegliendo di ballare proprio con Magda, lasciando Gemma visibilmente delusa.

Le novità non finiscono qui. Agnese De Pasquale è uscita con Roberto, mentre Gloria Nicoletti con Francesco: due conoscenze che sembrano procedere senza intoppi. Anche Tiziana, già conosciuta dal pubblico nella scorsa edizione per la frequentazione con Sebastiano Mignosa, è tornata in gioco uscendo con Rocco. Ma proprio Sebastiano e Antonio l’hanno attaccata duramente in studio, accusandola di essere “falsa”.

Intanto Arcangelo, noto per aver frequentato Gemma, ha fatto un’uscita con una nuova dama, Tatiana.

Uomini e Donne, anticipazioni, trono classico: tensioni e accuse ai tronisti

Spazio poi ai giovani del trono classico. Cristiana Anania ha portato in esterna un nuovo corteggiatore, Manuel, mentre nessun appuntamento è stato organizzato con Jakub. Per Flavio Ubirti, invece, l’esterna è stata con Denise, mentre nessuna uscita con Martina. A movimentare la registrazione è stata però un’altra ragazza del parterre, che non ha risparmiato critiche al tronista definendolo addirittura “moscio”. La risposta di Flavio non si è fatta attendere: “Se pensi questo di me, puoi anche andartene ora!”, ha sbottato davanti a tutti. La corteggiatrice, inizialmente pronta a lasciare lo studio, ci ha ripensato e ha deciso di restare.

La nuova stagione di Uomini e Donne è solo all’inizio ma i presupposti ci sono tutti: gelosie, rivalità e tensioni non mancano.

