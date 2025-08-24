Uomini e Donne, Gemma Galgani avvistata mentre lavora come cameriera in un bar prima del ritorno nel dating show

News VIP

Gemma Galagani tornerà nella prossima edizione di Uomini e Donne, ma nel frattempo la nota dama ha impiegato il suo tempo a lavorare come cameriera in un bar.

Tutto è pronto per la prossima stagione televisiva di Uomini e Donne e a settembre è stato confermato da Lorenzo Pugnaloni che anche Gemma Galgani sarà nel parterre di dame del trono over. In attesa delle prime registrazioni, però, la storica dama del dating show non è rimasta con le mani in mano ed è stata paparazzata mentre lavorava in un bar come cameriera!

Uomini e Donne, Gemma Galgani pronta al ritorno nel dating show

La prossima edizione di Uomini e Donne debutterà su Canale 5 il 22 settembre: le prime registrazioni avverranno nella prossima settimana, tra il 27 e 28 agosto e saranno incentrate, principalmente, sui protagonisti di Temptation Island, pronti al confronto in studio con gli ex partner dopo mesi dalla fine dell'esperienza. Nel frattempo, Davide Maggio ha riferito che Flavio Ubirti sarà il tronista della prossima edizione del dating show e, in attesa della conferma ufficiale e dell'annuncio degli altri tronisti, anche i protagonisti del trono over si preparano al ritorno in studio per una nuova stagione di amori e conoscenze.

Tra loro immancabile anche Gemma Galgani, volto storico del dating show da oltre 15 anni: la dama torinese è stata protagonista di diverse frequentazioni nel corso degli anni - tra le più famose quella con Giorgio Manetti sicuramente - ma non ha mai trovato un amore tale che la portasse ad abbandonare la sua posizione di dama del programma di Maria De Filippi. L'anno scorso l'abbiamo vista frequentare Fabio, cavaliere italo-americano vedovo e che sembrava essere la persona che Gem aspettava da tempo. Purtroppo tra i due la conoscenza si è conclusa a causa di malintesi e segnalazioni mai davvero chiarite e Gemma Galgani si è lasciata affascinare da Arcangelo, cavaliere che è stato conteso da altre due dame e che alla fine è stato l'ennesimo due di picche per la dama.

Come rivelato da Lorenzo Pugnaloni, perciò, vista la sua sfortuna in amore nella precedente edizione, Gemma Galgani è pronta a tornare a Uomini e Donne, nella speranza di incontrare un cavaliere o corteggiatore che le faccia battere il cuore. Ma nel frattempo, la dama è stata anche paparazzata mentre lavorava come cameriera in un bar!

Uomini e Donne, Gemma Galgani avvistata mentre lavora come cameriera in un bar

Storica protagonista del dating show di Uomini e Donne, Gemma Galgani si è preparata al ritorno in studio con un cambio look che non è passato inosservato. La dama torinese tornerà a essere sicuramente tra le protagoniste della stagione con le sue frequentazioni e chissà che questa non sia la volta fortunata per lei. Nel frattempo, l'iconica protagonista del programma è stata avvistata mentre lavorava come cameriera in un bar.

A riportare l'indiscrezione è stata la rivista Nuovo di Riccardo Signoretti, su cui sono apparse le foto della dama intenta a servire i clienti in un locale di Saint-Vincent. Il titolo degli scatti pubblicati sulla rivista è il seguente: "La dama di Uomini e Donne fa la cameriera in un bar". A quanto pare, la storica rivale di Tina Cipollari avrebbe deciso di rimettersi in gioco in questo modo. "Dà consigli sul menù, ma anche sulle quesioni di cuore" come riporta un cliente al settimanale.

