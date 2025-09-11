Raimondo Todaro vicino all'ex scelta di Uomini e Donne Gaia Gigli? Il ballerino interviene e svela come stanno le cose

News VIP

Secondo una recente indiscrezione, l'ex professore di Amici, Raimondo Todaro, avrebbe iniziato a frequentare Gaia Gigli, ex scelta di Daniele Paudice a Uomini e Donne. Ma il ballerino è intervenuto e ha svelato come stanno davvero le cose!

Raimondo Todaro avrebbe intrapreso una frequentazione con Gaia Gigli, ex corteggiatrice e scelta del tronista napoletano di Uomini e Donne, Daniele Paudice. La relazione tra Daniele e Gaia non è durata che una manciata di mesi ed è stata proprio l'ex corteggiatrice ad annunciare che tra lei e l'ex tronista era tutto finito. Todaro, invece, è reduce dalla fine del matrimonio decennale con la ballerina Francesca Tocca. Nonostante rumors di un riavvicinamento tra i due, pare che l'ex prof di Amici abbia voltato pagina con Gaia Gigli.

Raimondo Todaro e Gaia Gigli vicini? L'ultima indiscrezione

A gennaio 2025, Raimondo Todaro e Francesca Tocca avevano annunciato di essersi ufficialmente separati: la coppia di ballerini ed ex volti del cast di professionisti legati ad Amici era in crisi da diversi mesi, come testimoniavano le voci di liti durante l'estate del 2024. La loro separazione, vevano specificato con un messaggio sui social i diretti interessati, era avvenuta di comune accordo e nel desiderio di garantire alla loro figlia, Jasmine, una vita serena e insieme a due genitori che mantegono inalterato il rispetto reciproco. A distanza di mesi da quell'addio, per Raimondo Todaro sembra sia arrivato il momento di voltare pagina e l'ex prof di Amici di Maria De Filippi avrebbe ritrovato il sorriso con un volto già noto al pubblico di Canale 5.

La fortunata sarebbe Gaia Gigli, che i fan di Uomini e Donne ricorderanno come la corteggiatrice e poi scelta di Daniele Paudice, tronista dell'edizione 2023/2024. La relazione tra i due sembrava procedere a gonfie vele, ma verso l'autunno del 2024, Gaia Gigli aveva confermato la rottura con Daniele Paudice, senza specificare i motivi dietro il loro addio, ma chiedendo ai fan rispetto per la sua privacy e quella del figlio Diego, di soli 5 anni.

In maniera sorprendente, le vite di Raimondo Todaro e Gaia Gigli sembrano essersi intrecciate e ora i due sono protagonisti di un insistente rumor che li vedrebbe impegnati in una frequentazione. Ma sarà davvero così?

Raimondo Todaro sta frequentando Gaia Gigli? Interviene il diretto interessato e svela come stanno le cose

A quasi un anno dalla fine della storia tra Gaia Gigli e Daniele Paudice e tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne e il ballerino ed ex maestro di Amici avrebbero iniziato una frequentazione. A riportare il rumor è stata l'esperta di gossip Deianira Marzano che sulla sua pagina Instagram ha pubblicato una segnalazione da parte di un utente.

L'indiscrezione rivelava che il maestro di ballo e l'ex corteggiatrice sono stati avvistati insieme e pare che "Todaro si sente con la Gigli" come riportava la segnalazione. Tuttavia, poche ore fa, Raimondo Todaro è intervenuto in prima persona sui social e in una storia Instagram, in cui ha taggato Gaia Gigli, ha smentito totalmente il rumor della loro frequentazione. Ironicamente, infatti, Raimondo Todaro si è presentato a Gaia - confermando perciò che non si sono mai incrociati prima, se non per "qualche like su Instagram" - dichiarando:

"Ciao Gaia, sono Raimondo, tu dirai 'Raimondo chi?', io, il tuo nuovo compagno. Ci tengo a presentarmi perché mi hanno detto che sono il tuo nuovo compagno. Non so se hai visto, mi hanno avvisato degli amici, non lo sapevo che stavamo insieme, ma sono contento, volevo presentarmi, anche perché non ci siamo mai visti, né sentiti. Detto ciò, mi sembrava giusto presentarmi. Sono io, eccomi"

Gaia Gigli ha ripostato la storia di Raimondo Todaro, aggiungendo a corredo del video una didascalia altrettanto ironica: "Piacere mio, sono la tua nuova compagna...".