Uomini e Donne, Cristina Ferrara prossima tronista? I fan dell'ex corteggiatrice tifano per lei

Cristina Ferrara prossima tronista di Uomini e Donne? I fan dell'ex corteggiatrice la propongono ufficialmente.

Cristina Ferrara e Gianmarco Steri si sono lasciati e ora è ufficiale. I fan dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne fanno un appello pubblico, chiedendo che sia promossa a nuova tronista del dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Cristina Ferrara torna single

Dopo diversi mesi in cui si sono rincorsi rumors sulla fine della relazione tra Cristina Ferrara e Gianmarco Steri, l’ex coppia di Uomini e Donne ha confermato la rottura. Mentre Gianmarco è stato piuttosto stringato nel confermare la notizia, prendendosela con il gossip per illazioni a suo dire false, Cristina ha addossato la colpa all’ex tronista ammettendo di aver speso tutta sé stessa in questa relazione trovandosi davanti un muro. Insomma, stando alle sue parole sembra che Gianmarco non si sia mai realmente impegnato a conoscerla bene e a formare questa relazione nel modo più maturo possibile.

Stando alle anticipazioni che circolano sul web Maria De Filippi vorrebbe Gianmarco e Cristina in studio nelle prossime registrazioni di Uomini e Donne per un confronto pubblico, visto che i due hanno tantissimi fan che li sostengono, e sicuramente anche per attirare spettatori dato che sarebbe una mossa geniale a livello di share. E proprio i fan di Cristina, vedendola sconfortata da questa rottura e sinceramente dispiaciuta per come è finita la relazione con Gianmarco, rivolgono un appello alla presentatrice del dating show di Canale 5. Ecco cosa hanno chiesto.

Uomini e Donne, Cristina Ferrara nuova tronista?

Mentre si rincorrono nuove indiscrezioni sulla rottura tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, i fan dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne vorrebbero vederla nuovamente nel programma di Maria De Filippi nelle vesti di nuova tronista. Cristina è una ragazza bellissima e sicuramente sa stare in studio, poi i suoi fan hanno apprezzato il fatto che abbia fatto uscire il meglio di sé anche a livello caratteriale, arrivando a concedere al pubblico anche le sue fragilità.

Maria ascolterà questo accorato appello? La presentatrice avrebbe voluto Rosario Guglielmi, protagonista di Temptation Island, sul trono ma il suo percorso non è neppure iniziato dato che l’ex fidanzata Lucia Ilardo ha rivelato di aver trascorso con lui una notte di passione. Ora c'è da capire che la presentatrice preferirà continuare con i due tronisti già eletti, ovvero Flavio Ubirti e Cristiana Anania, oppure pescherà da qualche conoscenza regressa un terzo protagonista.

