Uomini e Donne, frecciatina di Diego Tavani a Claudia D'Agostino dopo l'ultima puntata: "L'amore passa, la fame no..."

Con un post sui social, l'ex cavaliere di Uomini e Donne Diego Tavani ha lanciato una frecciatina all'ex Claudia D'Agostino, che nel programma ha intrapreso una nuova conoscenza con il cavaliere Giorgio. Nell'ultima puntata la dama ha anche svelato che tra loro c'è stato un bacio appassionato!

Diego Tavani ha deciso di abbandonare il parterre di Uomini e Donne, dopo aver chiuso la turbolenta conoscenza con Claudia D'Agostino: tra il cavaliere e la dama del trono over, infatti, è intercorsa una frequentazione di diversi mesi, durante i quali però si sono susseguiti alti e bassi continui. Stanco di tutto il tira e molla con la dama, Diego ha deciso di chiudere la storia con Claudia e lasciare la trasmissione. La dama invece ha preferito restare nel parterre femminile e ha iniziato a conoscere Giorgio, con il quale c'è stato un bacio appassionato. A distanza di qualche ora dalla messa in onda dell'ultima puntata del dating show, nella quale Claudia ha rivelato del bacio con Giorgio, non è passata inosservata una frecciatina di Diego.

Uomini e Donne, Diego Tavani lancia una frecciatina a Claudia D'Agostino?

Dopo un acceso confronto, Diego Tavani ha deciso di abbandonare lo studio di Uomini e Donne, perché la frequentazione con Claudia gli rendeva impossibile poter pensare di corteggiare anche altre dame. Con il cuore infranto, perciò, il cavaliere romano ha deciso di salutare Maria De Filippi e tutti i protagonisti della trasmissione di Canale 5. Nel corso dei giorni immediati al suo addio, tuttavia, tra lui e Claudia non sono mancati gli scambi di frecciatine, con cui hanno detto la loro sulla messa in onda delle puntate che raccontavano della fine della loro storia.

Ieri, lunedì 27 gennaio, a Uomini e Donne è andata in onda una parte del trono over dedicata a Claudia e alla sua frequentazione con Giorgio, cavaliere partenopeo con cui c'è stato un appassionato bacio. Al centro studio, Claudia ha lanciato una breve frecciatina a Diego, dichiarando che allo stesso modo di Francesca con Alessio, anche lei pensava a lui come il "deceduto", a indicare di averlo totalmente dimenticato.

Le parole della dama del trono over e l'ammissione che tra lei e Giorgio era scattato un bacio non sono passate inosservate, come dimostra quella che sembra una palese frecciatina di Diego a Claudia sui social!

Uomini e Donne, Claudia svela di aver baciato Giorgio, non sfugge la reazione di Diego

La relazione tra Diego e Claudia è stata un susseguirsi di alti e bassi, tanto che alla fine Diego si è reso conto di provare un sentimento più forte di Claudia e, dato che era stanco di aspettare i tempi della dama, che non sembrava prendere una decisione definitiva su di loro, aveva stabilito di abbandonare la trasmissione: "Ho dedicato tutto il mio tempo a questa storia, a questa persona e oggi non ho una motivazione per conoscere qualcun altro in questo momento. Mi sono speso abbastanza, non voglio stare qui a illudere qualcuno".

Claudia, invece, ha preferito restare nel dating show e dopo poche settimane dalle fine della frequentazione con Diego ha deciso di intraprendere una conoscenza con Giorgio, con il quale c'è stato un bacio appassionato. Questa notizia è stata data dai diretti interessati nel corso della puntata di ieri del dating show e non è tardata ad arrivare la reazione di Diego Tavani.

L'ex cavaliere, sui social, infatti, ha postato una foto di sé stesso intento a mangiare un biscotto e ironicamente ha aggiunto come didascalia: "Mia nonna diceva sempre: 'Mangia, perché l'amore passa, ma la fame resta'. Parole Sante!".

