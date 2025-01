Uomini e Donne, Diego Tavani torna sui social dopo l'addio al programma

News VIP

In una delle ultime puntate di Uomini e Donne, Diego Tavani ha deciso di chiudere la sua conoscenza con Claudia D'Agostino e lasciare la trasmissione. A distanza di qualche ora dalla messa in onda del suo addio, l'ex cavaliere ha rotto il silenzio ed è tornato sui social.

Nella puntata di Uomini e Donne in onda ieri, lunedì 20 gennaio, Diego Tavani ha deciso di chiudere la sua conoscenza con Claudia D'Agostino e lasciare il dating show. A distanza di alcune ore dalla messa in onda della puntata l'ex cavaliere ha rotto il silenzio tornando sui social e postando un commento sul suo addio alla trasmissione di Canale 5 condotta da Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Diego Tavani torna sui social dopo l'addio alla trasmissione

Diego Tavani è stato uno dei protagonisti di questa edizione di Uomini e Donne: il cavaliere è tornato già dall'anno scorso in studio e dopo aver avuto diverse frequentazioni di breve durata, ne ha intrapresa una con Claudia D'Agostino che sembrava promettere bene. La loro conoscenza è durata per quasi tre mesi, tra alti e bassi e con non poche liti al centro studio.

Dopo aver trascorso alcuni giorni insieme durante le festività natalizie, tuttavia, Diego ha realizzato che i continui dubbi di Claudia e il suo comportamento a volte ambiguo non gli permettevano di vivere in maniera serena la loro storia. Perciò, in una delle ultime registrazioni, ha deciso di troncare con la dama, tra lo stupore generale e della stessa stessa Claudia. Tutti in studio si sono schierati dalla parte di quest'ultima, ritenendo che Diego cercasse solo una scusa per chiudere con la dama salernitana e restare più tempo in trasmissione.

La lite che ne è seguita ha visto coinvolti anche Gianni Sperti e Maria De Filippi, che ha provato a convincere il cavaliere a tornare sui suoi passi, perché era evidente che la sua decisione dipendesse da una forte delusione, dovuta ai sentimenti che provava per Claudia. Tuttavia, Diego ha ammesso di essere stanco di rincorrere una persona che non desiderava davvero costruire qualcosa con lui e, dato che non aveva interesse per altre dame, aveva deciso di lasciare la trasmissione: "Ho pensato sinceramente che in questo momento non ho più delle motivazioni valide emotivamente per stare in studio. Ho dedicato tutto il mio tempo alla conoscenza con Claudia e non ho quella motivazione di conoscerne un’altra“.

Uomini e Donne, Diego Tavani tornerà nel dating show?

Se già nei giorni scorsi era stata Claudia D'Agostino a lanciare alcune frecciatine a Diego Tavani dopo la messa in onda delle ultime battute della loro frequentazione, questa volta, a rompere il silenzio sui social è stato l'ex cavaliere.

Dato che ieri è andata in onda la puntata che mostrava l'addio di Diego dal programma e la fine della sua frequentazione con Claudia, poche ore fa, Tavani ha postato una sua foto nel parterre di Uomini e Donne e ha aggiunto a corredo della foto una didascalia:

"Mai finto, per questo ho sempre vinto"

La frase è una risposta alle numerose critiche ricevute in trasmissione da Gianni Sperti e dalla stessa Claudia, che lo hanno accusato di essere più interessato a restare nel parterre che non a costruire qualcosa di concreto con la dama.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne