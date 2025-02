Uomini e Donne, Francesca Sorrentino vuota il sacco sui social: "Fiera di essere stata me stessa, imperfetta ma vera"

News VIP

Dopo Gianluca Costantino, anche l'ex tronista Francesca Sorrentino ha deciso di rompere il silenzio sui social per fare un bilancio del suo lungo e chiacchierato percorso sul trono di Uomini e Donne.

Francesca Sorrentino ha lasciato inaspettatamente il trono di Uomini e Donne, spiazzando un po' tutti. A distanza di alcuni giorni dalla uscita di scena, l'ex tronista ha deciso di tornare sui social per fare un bilancio del suo percorso nel dating show di Canale 5 e ringraziare tutte le persone che in questi mesi l'hanno sostenuta.

Le confessioni di Francesca Sorrentino

Francesca Sorrentino ha deciso di concludere il suo percorso sul trono di Uomini e Donne insieme a Gianluca Costantino. Una scelta davvero atipica, senza pathos ed emozioni, che ha spiazzato tutti: dagli opinionisti, che non hanno nascosto i loro dubbi e perplessità, ai telespettatori. Ma i due protagonisti del trono classico staranno ancora insieme? L'assenza di foto di coppia e le indiscrezioni lanciate dai vari esperti di gossip sono degli indizi che potrebbero confermare la rottura.

A distanza di alcune ore dalla messa in onda della scelta, Francesca è tornata sui social per fare un bilancio della sua lunga e intensa esperienza nel dating show di Maria De Filippi e ringraziare tutte le persone per l'affetto e il sostegno ricevuto in questi mesi. L'ex tronista ha pubblicato un lungo post sulla sua pagina ufficiale Instagram, senza però menzionare Gianluca:

È stato un viaggio intenso, provante, emozionante, pieno di alti e bassi, un viaggio che mi ha messo alla prova e che mi ha portato a fare i conti con me stessa. Un viaggio vero [...] Ringrazio ogni singola persona che lavora dietro quel programma, porto tutti nel cuore [...] Forse il mio percorso non sarà arrivato a tutti, ma io sono fiera di essere stata me: imperfetta, a volte scomposta, un po' pignola, ma sempre VERA, fedele a chi sono, ai miei valori e alle mie emozioni. Oggi mi sento ancora più consapevole della donna che sono e che voglio essere. Immensamente grata. È stata tutta vita.

Le prime parole social di Gianluca Costantino

Terminato il trono di Francesca Sorrentino a Uomini e Donne, Gianluca Costantino ha deciso di rompere il silenzio sui social per fare un bilancio della sua partecipazione. L'ex corteggiatore ed ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip, che è tornato sul piccolo schermo dopo la morte della sua mamma, ha ammesso di aver voluto partecipare alla trasmissione per vivere nuove emozioni.

A differenza di Francesca, che nel suo lungo post ci ha tenuto a difendersi dalle critiche e a sottolineare la sua coerenza e sincerità, Gianluca ha ringraziato anche la tronista per avergli fatto vivere una bellissima esperienza: "Un viaggio straordinario. Non ho alcun rammarico. Ringrazio di cuore tutta la redazione, Maria per il suo supporto, Francesca per tutto ciò che abbiamo condiviso in questi mesi".

Cosa sarà successo tra i due protagonisti dell'ultima stagione di Uomini e Donne lontano dalle telecamere? Al momento sui social girano solo indiscrezioni, ma nessuna conferma o smentita da parte dei diretti interessati. Il dating show di Maria De Filippi vi aspetta tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 14.45 su Canale 5.

