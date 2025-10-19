Uomini e Donne, Francesca Sorrentino torna a parlare degli ultimi attacchi ricevuti: "Mi dicevano che ero oscena..."

News VIP

Francesca Sorrentino, ex tronista di Uomini e Donne, è tornata a raccontare degli ultimi attacchi ricevuti sui social per alcuni ritocchi estetici a cui si è sottoposta e svela come stanno le cose!

L'ex tronista Francesca Sorrentino è stata, di recente, presa di mira sui social per gli eccessivi ritocchi estetici a cui si sarebbe sottoposta. Dopo l'esperienza a Temptation Island e quella del trono classico a Uomini e Donne, Francesca è apparsa molto diversa e ha raccontato di aver deciso di migliorare alcuni aspetti del suo volto. Una scelta che le ha attirato diverse offese e alle quali l'ex tronista ha deciso di replicare ancora una volta.

Uomini e Donne, Francesca Sorrentino presa di mira per i ritocchi estetici: arriva il suo chiarimento

Dopo il recente sfogo, Francesca Sorrentino è tornata a parlare dei ritocchi estetici per i quali è stata presa di mira. L'ex tronista di Uomini e Donne ha pubblicato un video nelle sue stories di Instagram nel quale affrontava l'argomento e ribatteva a chi l'ha accusata di essersi completamente stravolta. Nel suo ultimo aggiornamento, Francesca ha anche spiegato perché gli ultimi commenti sono diventati così offensivi dopo gli ultimi contenuti pubblicati: "Ma tutti, improvvisamente, a dirmi 'sei oscena', 'sei bruttissima', da buttare nella plastica...". L'ex tronista ha rivelato di essere stata stupita per questi commenti, che si riferivano ad alcuni screenshot dei suoi video che circolavano sul web:

"Delle mie amiche mi hanno mandato lo screen di un articolo che gira in cui è stato fatto uno screen osceno tra l’altro di un TikTok in cui sembro un mix tra una lucertola e un cavallo e a fianco ci ha messo a paragone una foto di Uomini e Donne in cui sono bruttissima"

Ma anche in quelle foto, ha aggiunto l'ex tronista, lei aveva il filler alle labbra (di cui ha sempre parlato nei suoi video), così come non è mai stato un mistero che avesse deciso di sottoporsi a una rinoplastica e a un intervento al seno: "faccio un filler che dura tanto, non ho mai nascosto di aver rifatto il seno e il naso. Alle guance non ho nulla, ho semplicemente mangiato, ma non credo di dovermi giustificare tanto".

Uomini e Donne, Francesca Sorrentino svela: "Molte offese da madri di famiglia, con figlie adolescenti...."

Solo qualche giorno fa, Francesca Sorrentino aveva sbottato arrabbiata con gli haters per i commenti negativi sui suoi ritocchi. Nelle scorse ore, l'ex tronista è tornata a parlare di quanto accaduto con le ultime offese ricevute per i suoi ritocchi estetici. Dopo aver specificato che alcuni screenshot erano semplicemente poco lusinghieri verso il suo viso e che lei non ha mai celato di essersi sottoposta a degli interventi estetici, Francesca ha poi espresso la sua delusione perché molte offese sono arrivate da madri con figlie adolescenti:

"Mi è dispiaciuto che la maggior parte delle critiche venga da madri di famiglia e ad alcune ho risposto, la cosa che mi dispiace di più e pensare che queste persone siano genitori, che debbano insegnare l’educazione a dei bambini"

Lo sfogo dell'ex tronista è proseguito con l'ammissione che sapere che le madri di queste ragazze non si preoccupano minimamente di ferire i sentimenti di una sconosciuta la preoccupa, perché insegneranno ai loro figli a essere altrettanto crudeli e privi di empatia e che un simile comportamento non solo denota maleducazione, ma anche totale noncuranza per l'altro: "Perché un conto è esprimere il proprio parere, è giusto, ma dire che fai schifo oltre che una grandissima maleducata sei anche una cafona. A me non verrebbe mai in mente, a parte che non hai un ca**o da fare, dovresti occuparti della casa e dei figli sei una cafona anche perché non mi reputo oscena, orribile o che faccio schifo".

