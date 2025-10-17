Uomini e Donne, Francesca Sorrentino sbotta: ''Voi stu**de potete dirmi che sono brutta e io…''

News VIP

Dopo aver ricevuto gli ennesimi insulti sul suo aspetto fisico, l’ex tronista di Uomini e Donne Francesca Sorrentino sbotta sui social.

Dopo la sua esperienza a Temptation Island, Francesca Sorrentino è stata promossa a tronista di Uomini e Donne ma non ha trovato fortuna in amore. Ancora molto popolare tra i fan dei programmi mariani, Francesca è stata accusata di aver stravolto il suo aspetto fisico ma ora dice basta, dopo l’ennesimo insulto, ed esplode sui social.

Uomini e Donne, Francesca Sorrentino furiosa

Grazie alla sua partecipazione a Temptation Island insieme all’ex fidanzato Manuel Maura, Francesca Sorrentino è stata notata da Maria De Filippi che l’ha scelta come nuova tronista di Uomini e Donne lo scorso anno. Il percorso di Francesca è stato burrascoso ed è terminato con un addio dopo varie delusioni, e la scelta di conoscere meglio il corteggiatore Gianluca Costantino lontano dalle telecamere. La conoscenza è naufragata dopo pochi giorni, sono nate delle polemiche in merito ma Francesca ha voltato pagina continuando il suo lavoro sui social, dove si è recentemente sfogata in lacrime.

Da quando ha partecipato a Temptation Island, l’ex tronista ha fatto qualche piccolo cambiamento fisico migliorandosi, nulla di strano e nulla di vietato, ma secondo molte utenti i suoi cambiamenti sarebbero fin troppo drastici e mal dosati. Dopo l’ennesima critica, Francesca ha preso la parola su Tik Tok e questa volta si è sfogata, attaccando direttamente chi l’ha offesa pesantemente per il suo aspetto fisico.

Uomini e Donne, duro sfogo di Francesca Sorrentino

Non è una novità per Francesca Sorrentino essere bersagliata per il suo aspetto fisico, sempre messo alla gogna e criticato perché accusata di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica. L’ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato in prima persona di essersi sottoposta ad un intervento al naso per motivazioni mediche, approfittando dell’operazione per togliere la gobbetta al naso, ma non accetta che le critiche diventino insulti gratuiti.

“Non mi sembra di aver stravolto i connotati, perché il mio naso è rimasto grande, ho solo tolto la gobbetta. Ho fatto il filler alle labbra e non lo faccio da un anno, non so se sapete quanto durano le fiale, non durano così tanto, ho il tatuaggio e quando metto la matita vado fuori dal bordo […] Succede che ogni tre quattro mesi vado sui vostri TikTok e vi commento e voi cominciate a dire che sono un personaggio pubblico, che non accetto le critiche, voi stu*ide potete dirmi che sono brutta e io non posso perché sono un personaggio pubblico”.

Ha sbottato Francesca, ammettendo di aver piacere nel ricevere la critica costruttiva da chi la segue ma di non perdonare insulti gratis al suo aspetto fisico e alla sua persona.

