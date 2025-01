Uomini e Donne, Francesca Sorrentino svela se è pronta a scegliere tra Gianmarco Meo e Gianluca Costantino!

News VIP

Intervistata da Witty Tv, la tronista di Uomini e Donne Francesca Sorrentino ha svelato se è arrivato il momento di scegliere tra Gianmarco Meo e Gianluca Costantino.

Dopo la scelta di Martina De Ioannon gli occhi del pubblico di Uomini e Donne sono puntati alla scelta di Francesca Sorrentino, altra ex protagonista di Temptation Island. La tronista sta conoscendo Gianmarco Meo e Gianluca Costantino, quest'ultimo arrivato relativamente da poco, quando la maggior parte dei corteggiatori di Francesca aveva deciso di abbandonare il programma, spingendola a chiedere nuovi ragazzi da conoscere. In un'intervista a Witty Tv, Francesca ha svelato se è vicina a scegliere uno dei due corteggiatori come suo compagno.

Uomini e Donne, Francesca Sorrentino pronta a scegliere?

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne (qui potete leggere la nostra opinione), Francesca Sorrentino ha rimproverato Gianmarco Meo perché, dopo aver organizzato un'esterna molto importante dal punto di vista emotivo, nella quale il corteggiatore le ha mostrato un luogo molto speciale per lui, Gianmarco non l'ha baciata. Essendo la seconda esterna nella quale non scatta il bacio tra di loro, Francesca ha chiesto spiegazioni al corteggiatore romano e le sue risposte non l'hanno convinta.

Anche nel dopo puntata, Francesca ha ammesso di essere perplessa dal comportamento del corteggiatore nei suoi confronti: "Mi ha portato nella casetta della sua infanzia e ho detto che è stata l'esterna più bella del nostro percorso e la ciliegina sulla torta sarebbe stato il bacio. Dato che è la seconda esterna in cui non accade, mi chiedo perché non l'ha fatto?". Come le ha già risposto in puntata, Gianmarco ha ammesso che non intende baciarla perché ritiene che a questo punto del programma sia qualcosa a cui dà un forte valore. La risposta non ha entusiasmato la tronista: "Gli ho detto che se poi con lui non mi bacio, ma mi bacio con Gianluca, allora, poi va avanti Gianluca, perché l'aspetto fisico è importante".

Sull'altro corteggiatore, Francesca ha risposto anche alle accuse che Tina Cipollari gli ha rivolto in studio: Gianluca Costantino sta fingendo? Secondo Francesca Sorrentino non è una maschera la sua, né crede che sia interessato solo alle telecamere. Tuttavia, la loro esterna l'ha molto confusa, poiché da un lato era ancora molto emozionata dall'esterna con Gianmarco, dall'altro alcune delle dichiarazioni di Gianluca le sono parse esagerate: "Gli ho chiesto se è davvero così anche al di fuori o se ha deciso di accellerare perché è arrivato a percorso già avviato".

Uomini e Donne, Francesca Sorrentino è pronta alla scelta? Ecco cosa ha dichiarato

Francesca ha ammesso di essere ancora molto confusa: da un lato non pensava che Gianluca le desse così tante belle sensazioni in così poco tempo, ma dall'altro con Gianmarco ha costruito un percorso e il loro legame sta crescendo. Tuttavia, la tronista ammette che le mancano ancora diversi elementi per decidere davvero.

Con Gianluca non hanno ancora mai discusso, quindi, non sa che tipo di persona sia quando non è d'accordo con lei, mentre con Gianmarco ha trascorso i primi mesi della loro conoscenza a litigare e solo ora si stanno "calmando le acque". "Sono due persone completamente diverse, con Gianmarco abbiamo distrutto e costruito, con Gianluca non so ancora come gestisce le sue emozioni, è una persona rancorosa? Non lo so ancora".

Infine, la tronista ha ammesso di non essere ancora pronta a una scelta, perché nel quadro generale della conoscenza di entrambi i corteggiatori mancano diversi elementi importanti. Tuttavia, ha dichiarato: "Non sono pronta alla scelta, ma siamo a buon punto, ci siamo quasi".

Scopri le ultime news su Uomini e Donne