Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Morena riceve un clamoroso palo, Claudia tira fuori le unghie

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, giovedì 30 gennaio 2024 su Canale 5, Morena riceve un palo clamoroso da Giorgio e Claudia gongola.

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi giovedì 30 gennaio 2025 su Canale 5, Francesca Sorrentino è sempre più presa dalla conoscenza di Gianluca. Mentre Diego sorprende Sabrina, Claudia si mostra gelosa di Morena e spera che Giorgio non accetti il suo numero di telefono. Ecco la nostra opinione sulla puntata del dating show di Maria De Filippi.

Gaetano Uomini e Donne, Gianluca fa scacco matto a Gianmarco?

La nuova puntata di Uomini e Donne si apre con il confronto tra Francesca Sorrentino e i suoi corteggiatori. Nell’ultimo appuntamento con il dating show di Maria De Filippi, la tronista ha rimproverato Gianmarco Meo perché è la seconda volta che organizza una bellissima esterna per lei, ed evita di baciarla per non essere ferito nel caso Francesca voglia baciare anche il rivale. Il corteggiatore si è giustificato ma tutti in studio gli hanno chiesto di essere più spontaneo perché così rischia solo di allontanare la ragazza che gli piace. L’esterna con Gianluca è andata davvero molto bene e i due sono stati molto vicini al bacio, tanto da provocare la reazione di Gianmarco che è caduto nel mutismo per evitare di fare una sfuriata. Tina Cipollari non ha gradito l’esterna ed è tornata a mettere in guardia Francesca dal momento che trova Gianluca finto e costruito, pronto a tutto per fare televisione.

La tronista, tuttavia, ha ammesso di fidarsi delle proprie sensazioni anche se comprende che possa risultare strano che tra loro vi sia tutta questa chimica in poco tempo. La questione è la seguente, analizzata con lucidità: Francesca non sa più che pesci prendere perché nessuno la convince fino in fondo, Gianmarco è un ragazzo d’oro ma è troppo immaturo e spontaneo per questo format dal momento che alla fine non viene mai preso sul serio proprio per le sue reazioni, e infine Gianluca è un attore provetto e continuerà ad essere perfettamente credibile fino alla fine se la tronista non lo smaschera prima. Passiamo al trono over con Diego che finalmente si sembra deciso a concentrare tutte le sue attenzioni su Sabrina. Il cavaliere è surreale così come è surreale che una donna provi tutto questo interesse per una persona del genere, ma questo è quanto e all’amor non si comanda. Per lui scende una dama ma Diego conferma di non esserne rimasto colpito e si lancia nel primo commento sincero e importante per Sabrina, guadagnandosi anche un applauso.

Uomini e Donne, Claudia gelosa di Giorgio

Continuiamo la puntata di Uomini e Donne con altri due protagonisti del trono over ovvero Giorgio e Claudia. La dama che aveva tante difficoltà a sciogliersi sembra non averne neppure una con il nuovo cavaliere, del quale è evidentemente molto presa. A sorpresa, tuttavia, Giorgio riceve un bigliettino misterioso da parte di una dama del parterre che vorrebbe conoscerlo meglio poiché sinceramente interessata a lui. E questa dama altri non è che… Rullo di tamburi… Morena! La nostra Monica Bellucci conferma di essere molto interessata a Giorgio, al quale aveva lasciato anche in precedenza il numero di telefono, però non si sa mai magari ha scartato l’idea non avendo ammirato bene la sua magnificenza. Claudia, come la migliore fan di Mean Girl, inizia a sbeffeggiarla e provocarla sperando che il cavaliere non accetti, e gongola soddisfatta quando lui le dà un clamoroso palo dichiarando di non volere il suo numero di telefono. Nuove conoscenza per Gloria Nicoletti, che non sembra particolarmente fortunata in questa stagione di Uomini e Donne sebbene sia tra le dame più valide, ma forse con Gaetano qualcosa di bello accadrà.

