Uomini e Donne, Francesca Sorrentino in lacrime: ''Giornata molto particolare’’

Francesca Sorrentino, ex tronista di Uomini e Donne, si mostra in lacrime su Instagram. Lo sfogo.

Francesca Sorrentino ha deciso di lasciarsi andare ad un amaro sfogo su Instagram, pubblicando una Stories in lacrime per mostrarsi al pubblico che la segue dopo Uomini e Donne in un momento di fragilità. Ecco cosa è successo.

Dopo la sua partecipazione a Temptation Island e la turbolenta rottura con Manuel Maura, Francesca Sorrentino è stata contattata da Maria De Filippi per essere la nuova tronista di Uomini e Donne. Nello studio del dating show di Canale 5, il percorso di Francesca non è iniziato nel migliore dei modi ma, passo dopo passo, si è sbloccata ed è riuscita a godersi questa avventura sebbene non abbia avuto il suo lieto fine. Sorrentino, infatti, avrebbe voluto abbandonare il programma senza una scelta ma si è lasciata convincere da Gianluca Costantino a darsi la possibilità di conoscersi lontano dalle telecamere. La relazione non è mai neppure iniziata dato che dopo pochi giorni entrambi hanno confermato di aver interrotto ogni conoscenza.

Poi Francesca è tornata nel mirino del gossip a causa di alcuni avvistamenti con il suo ex fidanzato Manuel, sebbene entrambi abbiano confermato più volte che tra loro non c’è nulla al momento. Il dubbio è che Francesca non abbia mai smesso di essere innamorata di Manuel, e che i due siano ancora segretamente in contatto, invischiati in una relazione fatta di rotture e ritorni di fiamma senza fine. Nel frattempo, Sorrentino si dedica alla sua attività di influencer e alla sua vita privata, dopo un’estate piena di pettegolezzi, e poche ore fa ha fatto una scelta intensa, condividendo una sua foto in lacrime insieme ad una riflessione sull’importanza di saper chiedere aiuto e curare la propria salute mentale.

Uomini e Donne, lo sfogo di Francesca Sorrentino

Mentre su Canale torna Uomini e Donne con un esordio ottimo in termini di ascolto, l’ex tronista Francesca Sorrentino si è presa qualche minuto per mostrarsi su Instagram senza più maschere. In lacrime, con uno scatto che fa percepire la sua difficoltà del momento, Francesca si è lasciata andare ad uno sfogo spiegando che non sempre bisogna mostrare il proprio meglio o fingere che tutto vada bene e che nulla ci ferisca.

“Oggi è stata una giornata molto particolare che mi ha dato una grande lezione. È stato un periodo in cui la vita mi ha mandato mille segnali per farmi capire di dover rallentare e fermarmi a riflettere su alcune vicende che mi hanno turbata più di quello che pensavo. Fingere di essere onnipotenti e indistruttibili per me è stata l’unica arma di difesa […] Non bisogna mai trascurare la salute mentale”.

Ha scritto Francesca, dichiarando poi di aver compreso quanto sia importante non essere sempre perfetti. Senza dubbio questo è un tema caldo del momento, dato che con l’avvento dei social assistiamo alla nascita di influencer che fanno una vita perfetta, hanno sempre i migliori capi alla moda, l’ultima borsa costosa e via dicendo. Non tutto è vero, non va mai dimenticato.

Guida TV