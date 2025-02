Uomini e Donne, Francesca Sorrentino ancora in contatto con Manuel Maura? Spunta una segnalazione!

News VIP

Secondo una recente indiscrezione, Francesca Sorrentino starebbe ancora sentendo l'ex Manuel Maura, nonostante abbia scelto di lasciare Uomini e Donne con il corteggiatore Gianluca Costantino!

Il percorso da tronista di Francesca Sorrentino a Uomini e Donne si è concluso nella registrazione di ieri, martedì 4 febbraio, quando in maniera del tutto inattesa, l'ex protagonista di Temptation Island ha fatto la sua scelta, decidendo di lasciare il dating show insieme al corteggiatore Gianluca Costantino. Una scelta, tuttavia, "anomala" che ha visto Francesca lasciare il programma senza i tradizionali petali rossi ad accompagnarla. Come se non bastasse, da diversi giorni sono iniziati a circolare rumors su di lei e l'ex fidanzato Manuel Maura: secondo alcune voci sembra che i due siano ancora in contatto.

Uomini e Donne, segnalazione su Francesca Sorrentino: sarebbe ancora in contatto con Manuel Maura

Nelle scorse ore, come riporta Lorenzo Pugnaloni nelle sue anticipazioni, Francesca Sorrentino ha fatto la sua scelta e ha deciso di concludere il suo percorso come tronista insieme al corteggiatore Gianluca Costantino. Una scelta che è avvenuta in maniera improvvisa, dopo che Gianmarco Meo aveva dovuto ammettere di essere seguito da un'agenzia di moda: delusa da questa bugia del romano, Francesca aveva deciso di abbandonare lo studio, ma aveva cambiato idea dopo l'intervento di Gianluca Costantino. La tronista e il corteggiatore hanno deciso di conoscersi all'esterno della trasmissione e, sorprendendo tutti, hanno abbandonato insieme lo studio.

Sulla tronista, tuttavia, si sono scatenate diverse polemiche e dubbi e secondo una recente segnalazione, Francesca sarebbe ancora in contatto con Manuel Maura. A riportare l'indiscrezione è stata l'esperta di gossip Deianira Marzano. La gossippara, infatti, nella sua pagina Instagram ha riportato ciò che un'utente che ha chiesto di restare anonima le ha rivelato.

Sembra che Francesca e Manuel Maura, con cui ha vissuto l'esperienza a Temptation Island e di cui sarebbe ancora innamorata, si continuino a sentire in segreto: "Abbiamo amici in comune e ti assicuro che lei si vede e si sente ancora di nascosto con il suo ex. Tra l'altro, anche lui ha frequentazioni parallele, comprese alcune ragazze con cui è stato quest'estate. Tra cui un'ex tronista di U&D".

Uomini e Donne, anche un ex corteggiatore di Francesca è convinto sia ancora innamorata dell'ex

Sebbene, al momento, non ci siano ancora conferme o smentite da parte della diretta interessata, anche Francesco De Martino, ex corteggiatore di Francesca Sorrentino e che ha abbandonato il programma di Canale 5 nelle scorse settimane, è convinto che la tronista abbia ancora dei sentimenti per l'ex fidanzato. Ospite a Casa Lollo, il format di Lorenzo Pugnaloni, Francesco ha commentato la fine del trono di Francesca.

Secondo l'ex corteggiatore, Francesca era più interessata a una storia che creasse hype sui social e fosse popolare ed è per questo che lui ha deciso di chiudere la loro conoscenza: "Sono andato via perché ho capito che lei non riusciva a prendere il mio interesse. Posso solo farle un in bocca al lupo. Non vorrei mai che lei avesse perso del tempo in questo percorso. Io l’ho sempre invitata a guardare un po’ oltre a ciò che era il programma, la popolarità e tante altre cose. Lei forse voleva una storia un po’ più sui social, più popolare".

Francesco ha aggiunto che la tronista non si è realmente aperta sentimentalmente con nessuno dei suoi corteggiatori e questo perché sarebbe ancora presa da Manuel Maura e bloccata dalle situazioni del suo passato: "Penso che lei sia ancora un pochino coinvolta dal suo ex e non riesce ad uscirne d questa mentalità. Io penso che da questo percorso non esca con nessuna persona perché lei nella mente ha ancora qualcosa, non dico precisamente che sia il suo ex, ma c’è ancora qualcosa che la trascina ancora dietro, che non la fa andare avanti e la fa aprire sentimentalmente".

