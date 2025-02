Uomini e Donne, ex corteggiatore si sbilancia sulla fine del trono di Francesca Sorrentino: "Ancora coinvolta dal suo ex"

News VIP

L'ex corteggiatore Francesco De Martino rompe il silenzio e commenta la decisione inaspettata di Francesca Sorrentino di abbandonare il trono di Uomini e Donne e continuare a conoscere Gianluca Costantino lontano dalle telecamere.

Francesca Sorrentino ha deciso di concludere il suo percorso a Uomini e Donne insieme a Gianluca Costantino. A commentare la sua scelta inaspettata ci ha pensato l'ex corteggiatore Francesco De Martino che, ospite a Casa Lollo, ha anche svelato il motivo che l'ha spinto a chiudere la sua conoscenza con la tronista.

Le parole di Francesco De Martino sul trono di Francesca Sorrentino

Colpo di scena nell'ultima registrazione di Uomini e Donne. Con grande sorpresa di tutti, Francesca Sorrentino ha deciso di lasciare lo studio insieme a Gianluca Costantino. Una scelta arrivata in maniera del tutto inaspettata anche a causa di un inganno da parte del corteggiatore Gianmarco Meo.

Stando alle anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni, dopo aver scoperto che Gianmarco era sponsorizzato da un'agenzia di moda, da cui non aveva potuto allontanarsi per via di una penale alquanto salata, la giovane tronista ha deciso di abbandonare il trono. A inseguirla è stato Gianluca Costantino, che le ha chiesto di continuare la loro conoscenza lontano dalle telecamere.

A commentare la fine del trono di Francesca, è arrivato un ex corteggiatore di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Francesco De Martino che, in un'intervista rilasciata ai microfoni di Casa Lollo, ha raccontato di come ha vissuto il suo percorso nel dating show di Maria De Filippi e svelato il suo reale pensiero sulla tronista, Gianluca e Gianmarco:

Sono andato via perché ho capito che lei non riusciva a prendere il mio interesse. Posso solo farle un in bocca al lupo. Non vorrei mai che lei avesse perso del tempo in questo percorso. Io l’ho sempre invitata a guardare un po’ oltre a ciò che era il programma, la popolarità e tante altre cose. Lei forse voleva una storia un po’ più sui social, più popolare. Quello che posso rimproverarle è il fatto che lei non si sia implicata sentimentalmente con nessuno, non si è aperta e non ha aperto quello spiraglio che serve per affrontare una relazione [...] Fondamentalmente le è anche andata male.

Francesca Sorrentino è ancora legata a Manuel Maura: parla un ex corteggiatore

Francesca Sorrentino è finita al centro delle polemiche dopo l'ultima registrazione di Uomini e Donne. Il motivo? La giovane tronista ha spiazzato tutti decidendo di concludere il suo percorso sul trono e continuare la sua frequentazione con Gianluca Costantino fuori dagli studi Mediaset. Un triste epilogo che è stato commentato anche da Francesco De Martino.

Ospite dell'ultima puntata di Casa Lollo, l'ex corteggiatore del popolare dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi ha insinuato che, secondo lui, Francesca sia ancora bloccata da situazioni passate che la legano in qualche modo al suo ex fidanzato Manuel Maura:

Penso che lei sia ancora un pochino coinvolta dal suo ex e non riesce ad uscirne d questa mentalità. Io penso che da questo percorso non esca con nessuna persona perché lei nella mente ha ancora qualcosa, non dico precisamente che sia il suo ex, ma c’è ancora qualcosa che la trascina ancora dietro, che non la fa andare avanti e la fa aprire sentimentalmente. E questo io l’ho percepito e quando l’ho percepito ho deciso di andare via.

