Uomini e Donne, Francesca Polizzi vittima di catcalling: "Nel 2025 questa è veramente una vergogna"

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne Francesca Polizzi si è ritrovata a subire catcalling, ovvero una molestia verbale mentre era per strada. Stanca di questi insulti sessisti, Francesca ha postato un lungo e duro sfogo sui social.

Francesca Polizzi è stata una delle corteggiatrici di Gianmarco Steri nella precedente edizione di Uomini e Donne. Solare e dai numerosi interessi, Francesca condivide spesso la sua vita privata sui social, condividendo esperienze, viaggi e pillole della cultura cinese di cui è tanto appassionata e che ha studiato per anni. Nelle scorse ore, tuttavia, l'ex corteggiatrice si è trovata a raccontare di aver subito catcalling, ovvero una molestia verbale, mentre era per strada. Infastidita, Francesca ha postato sui social un lungo sfogo, raccontando nei dettagli ciò che è successo.

Uomini e Donne, Francesca Polizzi vittima di catcalling per strada

In questi giorni si è parlato molto di catcalling: a La Volta Buona, su Rai1, Anna Falchi aveva sminuito la gravità di questo tipo di molestie - le più comuni e quotidiane, dato che si tratta di molestie di tipo verbali - dichiarando che non si trattava di violenza verbale, ma di "apprezzamenti" e scatenando una polemica per le sue dichiarazioni. Affermando, infatti, che il catcalling non è una vera molestia e che, in realtà, a una donna piace ricevere simili apprezzamenti, l'attrice ha sminuito l'esperienza negativa di molte donne e ha riacceso una polemica sul politically correct. A dimostrare che la sua tesi è del tutto errata e che il catcalling è una molestia è il racconto che ha fatto Francesca Polizzi sui social, dopo aver subito delle molestie verbali mentre camminava per strada.

Francesca è nota al pubblico di Canale 5 per aver corteggiato Gianmarco Steri a Uomini e Donne: nonostante fosse molto apprezzata dal pubblico, il tronista romano non era dello stesso parere le ha preferito Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato, eliminandola dopo poche settimane di conoscenza. Attiva sui social, dove condivide sia la sua vita quotidiana, sia curiosità sulla cultura pop e sulla Cina, Francesca si è trovata a condividere un evento molto doloroso per lei e che l'ha profondamente scossa e indignata. Mentre passeggiava per strada, l'ex corteggiatrice è stata vittima di catcalling e stanca per le violenze verbali che si è trovata a subire, ha deciso di sfogarsi sui social.

Uomini e Donne, lo sfogo di Francesca Polizzi dopo la molestia subita

Raccontando sui social di aver subito catcalling, Francesca Polizzi ha spiegato nel dettaglio dove si trovava e com'era vestita: erano le dieci di mattina, stava passeggiando per strada e indossava un semplicissimo crop top con i jeans. Anche solo il dover spiegare che indumenti indossava ci fa comprendere quanto sia radicata nella nostra società la cultura del victim blaming, per cui la prima domanda che sarebbe sorta a molti followers, ascoltando il suo sfogo, sarebbe stata "chissà com'eri vestita?", a voler indicare che chi subisce violenza di questo tipo, in qualche modo, se la vada a cercare, scegliendo un abbigliamento volutamente provocante. Nel caso di Francesca specificare che indossava degli abiti semplici, che qualunque ragazza ha nell'armadio, era un modo per dimostrare che subire catcalling può accadere a chiunque e che la colpa non è di chi subisce la molestia, ma di chi la pratica: "Comunque la prossima persona che mi viene a dire che noi ragazze siamo esagerate quando ci lamentiamo, che ancora nel 2025 non possiamo letteralmente fare niente per strada da sole, giuro, io mi metto a urlare. Non rispondo di me" così ha esordito l'ex corteggiatrice, aggiungendo "Cioè, è mattina, sono letteralmente le 10, sto camminando… io penso di essere vestita normalissima, cioè ho dei jeans, ho un crop top perché, cavolo, ho 24 anni se non li metto adesso il crop top quando dovrei metterli?".

Francesca ha poi raccontato cosa è accaduto e ha specificato che l'uomo che le ha urlato insulti sessisti aveva più di una quarantina d'anni - "l'età di mio padre praticamente" - e che era su una moto: "No, io devo camminare e mi devo aspettare che un padre di famiglia, probabilmente, di tipo 40 anni, in moto passi e mi urli che tr*** che sei perché sono vestita così? Prima di tutto, ma come c***o ti permetti? Cioè, anche se fossi, anche se fossi una tr***, qual è il tuo problema? Chi ti autorizza ad urlare? Chi ti autorizza a gridarmi contro per strada? Io mi sto facendo i fatti miei, non ti sto calcolando".

Infuriata, Francesca ha urlato la sua indignazione dichiarando di trovare tutta questa situazione davvero disgustosa e ha invitato i followers a educare i figli, i fratelli, i nipoti, perché nel 2025 una situazione del genere è inaccettabile: "Possiamo, almeno noi, generazione Z e le prossime, educare i nostri figli, i nostri nipoti, ma anche se vedete i vostri padri fare dei ragionamenti distorti del genere; rispondere, dirlo, sensibilizzare che non necessariamente se pensiamo qualcosa dobbiamo dirla, per forza. Cioè, la puoi pensare, sei libero di pensare quello che vuoi, puoi pensare che sono una tr***, pensalo, ma non venire da me, non ci conosciamo!".

