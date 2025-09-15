La Volta Buona: gelo in studio dopo le parole di Anna Falchi sul catcalling

News VIP

"Evviva il catcalling": le parole di Anna Falchi a La Volta Buona che fanno discutere.

Anna Falchi è stata ospite de “La Volta Buona”, il programma di Caterina Balivo su Rai1, e le sue parole sul catcalling hanno immediatamente acceso il dibattito. Partendo da una sua vecchia dichiarazione in cui aveva esclamato “Evviva il catcalling. Ce ne fossero di uomini che lo fanno. Lasciamoli essere rozzi”, l’attrice e conduttrice ha ribadito in diretta la sua posizione, generando un evidente momento di gelo in studio.

La Volta Buona: Caterina Balivo contro Anna Falchi: “Per me è molestia, non un complimento”

La Falchi ha dichiarato:

“A me non dà fastidio. È un modo un po’ selvaggio di fare un complimento. Come si faceva una volta del resto. C’è sempre stato. Non ci trovo nulla di grave anche perché così secondo me sopprimiamo anche... quella cosa che hanno alcuni uomini. Ci lamentiamo che non ci sono più i maschi, ma quella è una cosa un po’ da maschio...”

Una posizione che ha spiazzato non solo il pubblico, ma anche la stessa Caterina Balivo, che con tono serio le ha ribattuto:

“Ma tu non pensi che sia una molestia? Il fatto che una donna sta camminando per strada e viene messa in imbarazzo da quello che per un uomo è un complimento ma che invece per lei non lo è?”

La Falchi ha insistito:

“No per me no, a me non dà fastidio. Mi è sempre successo e fortunatamente continua ancora a succedermi. Sono anche un po’ dalla parte degli uomini. Il politically correct, in tutti gli ambiti, compreso questo, mi sembra un po’ eccessivo”.

Parole che hanno diviso e che aprono inevitabilmente una riflessione più ampia. È davvero possibile ridurre il catcalling a un “complimento selvaggio”? Se per alcune donne, come la Falchi, può non rappresentare un fastidio, per molte altre si tratta di un’esperienza invadente, spiacevole e in certi casi anche spaventosa. La Balivo ha infatti portato un esempio personale molto forte:

“A me invece dà molto fastidio, perché si sessualizza la donna. Io quando abitavo ad Aversa non volevo neanche andare a comprare le sigarette ai miei perché c’erano questi uomini che, come passavo: fischiavano, facevano gesti, urla...”.

Eppure la Falchi ha replicato con fermezza:

“Ma questo non ti ha portato a credere un po’ più in te stessa? Nella tua avvenenza? Nel subconscio in fondo, in fondo non spiace a nessuno solo che adesso fa comodo dire così”.

Una frase che ha suscitato reazioni immediate e che apre a una perplessità di fondo: davvero l’imbarazzo o la paura di una donna, di fronte a fischi e urla in strada, può essere ridotto a un presunto rinforzo dell’autostima? Non è forse rischioso normalizzare atteggiamenti che molte persone vivono come molestie?

“Non sono d’accordo. Io oggi posso dire che le ho vissute come molestie”, ha ribattuto la conduttrice.

La conversazione si è conclusa con un ultimo dettaglio che ha ulteriormente diviso lo studio “Infatti qua le donne sono tutte contrarie. Nessuna mi ha applaudito, i cameramen invece mi stanno applaudendo”. ha concluso il dibattito Annna Falchi.

Un finale che non ha sciolto i dubbi, ma che semmai ha alimentato un interrogativo più profondo: il catcalling è davvero un gesto innocuo o, come molte testimonianze raccontano, rappresenta una forma di molestia verbale da non sottovalutare?