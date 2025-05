Uomini e Donne, Francesca Polizzi replica alle accuse di un hater: "Gianmarco ha detto che è stato lui a eliminarti"

News VIP

Francesca Polizzi è stata una delle corteggiatrici di Gianmarco Steri a Uomini e Donne: recentemente, la siciliana ha abbandonato il percorso, ma non mancano le offese degli haters. Ecco cosa ha replicato Francesca!

Francesca Polizzi è stata una delle corteggiatrici del trono di Gianmarco Steri: ironica e molto dolce, si è attirata le simpatie di molte fan, ma anche l'odio degli haters, che non perdono occasione per lanciarle qualche stoccata. Dopo essersi autoeliminata, l'ex corteggiatrice è stata contattata sui social, dove è molto attiva, e si è trovata a replicare all'ultima frecciatina di un hater.

Uomini e Donne, Francesca Polizzi presa di mira da un hater: l'epica risposta

Nonostante con Gianmarco Steri ci fosse molto feeling, Francesca e il tronista romano non sono mai stati in grado di trovare un punto d'incontro e dopo alcune settimane di esterne in cui Gianmarco non faceva altro che mettere in dubbio le parole di Francesca, la ragazza ha deciso di autoeliminarsi. Nel corso della puntata in cui il tronista ha appreso della decisione della corteggiatrice, Gianmarco ha poi ammesso che avrebbe voluto eliminarla anche lui, visto che dopo l'iniziale emozione, non erano riusciti a capirsi.

In un lungo messaggio sui social, l'ex corteggiatrice ha rivelato cosa l'ha spinta ad abbandonare il programma di Canale5 condotto da Maria De Filippi, specificando che aveva compreso come Gianmarco non si fidasse di lei e che lei aveva provato a fare di tutto perché ciò accadesse:"Ho fatto un grande errore: mettere da parte qualcosa che mi piaceva per un’altra persona. Mi sono messa nei suoi panni e, immaginando i dubbi che poteva avere, ho scelto di accantonare i social. Era il mio modo per dire: ‘Posso farne a meno, per me la vita è altro. Se ti fa stare più sereno, sono disposta a questo".

L'ex corteggiatrice ha poi aggiunto che, contrariamente alle accuse che le sono state mosse, non ha mai voluto partecipare al programma per generare hype o per i social, dato che sul web è una content creator e ha creato uno spazio in cui divulgare ciò che ama: "Quelle accuse secondo cui lo faccia per ‘hype’ sono insulse e ridicole. Non ho più motivo di privarmi di qualcosa che mi piace dal momento che dall’altra parte non c’è interesse nella mia persona". Di recente, dopo le ultime affermazioni di Gianmarco in studio sull'addio al programma, un hater è tornato a infastidire Francesca, che però non ha mancato di replicare in maniera ironica e puntuale!

Uomini e Donne, Francesca replica all'ennesima offesa di un hater!

Dopo aver abbandonato il percorso da corteggiatrice di Gianmarco Steri, Francesca Polizzi si è trovata protagonista di qualche fastidioso attacco sui social da parte di un hater. In particolare, è stata presa di mira dopo che il tronista ha commentato in puntata l'addio della corteggiatrice: dalle sue parole è emerso infatti che Gianmarco avrebbe voluto eliminare lui stesso Francesca, dato che tra loro non si era più creata nessuna chimica.

Stando a queste parole, nella visione dell'hater che ha pensato di insultare l'ex corteggiatrice, è stato Gianmarco a voler eliminare Francesca e non una decisione della ragazza. Perciò, sui social, sotto un video di Francesca, è apparso questo commento: "Nella puntata di oggi Gianmarco ha detto che è stato lui ad eliminarti, giusto per dirtelo nel caso in cui non lo sapessi". La replica di Francesca non si è fatta attendere e, infatti, poco dopo, l'ex corteggiatrice ha lanciato la sua stoccata, confermandosi come una ragazza intelligente e ironica:

"Ti rispondo con una citazione del capolavoro “Via col vento”: “francamente mia cara, me ne infischio”, peace & love"

