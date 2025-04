Uomini e Donne, Francesca Polizzi prossima tronista? Ecco cosa ha risposto la diretta interessata

News VIP

Francesca Polizzi è stata una delle corteggiatrici di Gianmarco Steri a Uomini e Donne, ma da pochi giorni ha deciso di abbandonare il dating show. Che si apra per lei la possibilità di diventare la prossima tronista? Ecco cosa ha risposto la diretta interessata.

Francesca Polizzi ha deciso di abbandonare il trono di Gianmarco Steri, come confermato dalle Anticipazioni delle ultime registrazioni di Uomini e Donne. La corteggiatrice siciliana, molto apprezzata sui social, ha preferito autoeliminarsi, poiché dalle ultime puntate era emersa una certa freddezza con il tronista e il divario che si era creato tra loro sembrava insanabile. Che possa aprirsi per lei la strada del trono il prossimo anno? Ecco cosa ha risposto!

Uomini e Donne, Francesca Polizzi prossima tronista? Ecco la sua risposta

Martedì 22 aprile si è registrata una nuova puntata di Uomini e Donne e Maria De Filippi, conduttrice del dating show di Canale 5, ha annunciato in apertura di puntata che Francesca Polizzi aveva deciso di eliminarsi. Le parole della padrona di casa hanno confermato così un rumor che circolava da diversi giorni: Francesca aveva cancellato dai suoi account social tutti i riferimenti e tag relativi al programma, insospettendo i followers. La corteggiatrice ha poi rotto il silenzio, dopo l'uscita delle anticipazioni, rivelando che non aveva alcun rancore verso Gianmarco Steri e che, sebbene avesse cercato di andargli incontro, mettendo da parte il mondo dei social - dove è solita pubblicare molti contenuti - aveva compreso che neppure questo suo gesto aveva ricostruito la fiducia del tronista in lei. Da qui la consapevolezza che non era più necessario continuare il percorso come corteggiatrice.

Con la sua uscita, molti fan del programma hanno espresso il loro malcontento, poiché Francesca rappresentava una ventata di aria fresca in studio, molto diversa dal prototipo di corteggiatrice a cui siamo stati abituati. Molti fan le hanno chiesto se ci sia la possibilità di vederla a settembre come prossima tronista, portando avanti così quella tradizione che da anni si ripete e che, dopotutto, è ciò che ha permesso a Gianmarco di diventare il nuovo tronista.

Tuttavia, Francesca Polizzi ha dato una risposta molto netta a questo interrogativo e non sembra che cambierà idea in merito: "Non fa per me" ha dichiarato, infrangendo le speranze dei fan che desideravano vederla sul trono e trovare il vero amore.

Uomini e Donne Anticipazioni: Francesca si autoelimina, Nadia e Cristina ai ferri corti!

Oltre all'annuncio dell'eliminazione di Francesca, al quale Gianmarco ha replicato che avrebbe comunque deciso lui di eliminarla, il trono classico ha visto ancora una volta scontri tra Nadia Di Diodato, il tronista e Cristina Ferrara. Con Cristina e con Nadia Gianmarco ha svolto due esterne separate, proponendo a entrambe di incontrare sua madre.

A Nadia ha confessato che le piace il suo profilo estetico – tanto da arrivare al primo bacio –, mentre con Cristina ha parlato a lungo con la mamma, che gli ha chiesto cosa lo colpisse di lei. Gianmarco ha ammesso di apprezzarne soprattutto la leggerezza, ma non si è sentito di dirlo subito. L’incontro con Nadia ha avuto luogo per primo e si è concluso in un ballo molto intimo. Tra i due c'è stato anche un bacio, che ha infastidito molto Cristina.

Per stemperare il clima, Gianmarco ha invitato anche Cristina a ballare, ma questo ha scatenato il fastidio di Nadia. Su di lei, Gianmarco ha dichiarato che sembra conoscerla da sempre e di sentirsi a suo agio con lei.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne