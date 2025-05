Uomini e Donne, Francesca Polizzi perseguitata da uno stalker: "Volevo restare in silenzio, ma..."

News VIP

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Francesca Polizzi, ha rivelato sui social di essere stata perseguitata da uno stalker: la scioccante confessione è arrivata in un lungo sfogo. L'ex spasimante di Gianmarco Steri, infatti, ha rivelato di essere esausta e di non voler più mantenere il silenzio su questa terribile vicenda.

Uomini e Donne, Francesca Polizzi perseguitata da uno stalker!

Non deve essere stato facile per Francesca Polizzi, reduce dall'esperienza in tv nel dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, rivelare sui social, dove ha un nutrito seguito, della difficile vicenda di cui è stata protagonista. L'ex corteggiatrice di Gianmarco Steri è molto attiva sul web, dove cura diversi profili nei quali fa divulgazione e da cui replica con molta ironia ai tanti attacchi degli haters che le capita di ricevere. Anche di recente si è trovata a rispondere a chi ci ha tenuto a farle sapere che "è stato Gianmarco a eliminarti" al quale Francesca ha risposto alla maniera di Rhett Butler con un "Francamente me ne infischio".

Purtropp, questa storia di cui è stata protagonista e di cui ha raccontato i dettagli sui social non ha nulla di ironico, ma è anzi, l'ennesima prova di quanto la cultura patriarcale sia radicata nella nostra società e di come spesso non sia possibile per le donne vivere una vita tranquilla. Francesca Polizzi, infatti, ha rivelato di essere stata perseguitata da uno stalker. Una confessione che ha scioccato i suoi fan e che è arrivata come un fulmine a ciel sereno.

A rivelare della vicenda è stata lei stessa, molto stanca della situazione che ha dovuto vivere e che ha deciso di raccontare sui social quanto le è capitato, anche per incoraggiare le donne che vivono o hanno vissuto una vicenda simile a non sentirsi sole.

Uomini e Donne, lo sfogo di Francesca Polizzi sui social: "Non voglio più restare in silenzio"

Sul suo profilo Instagram, Francesca ha raccontato di essere stata perseguitata da uno stalker e di non voler più restare in silenzio, stanca di dover "ignorare" e comportarsi in "maniera matura" in una situazione che la metteva fortemente a disagio: "Quando la gentilezza viene fraintesa. Ho cercato di restare in silenzio. Di ignorare. Di essere la persona matura che tanti si aspettano. Ho fatto finta di niente, anche quando dentro di me cresceva il disagio. Ma oggi, che dovrebbe essere una giornata da dedicare a chi ci vuole bene, mi trovo ancora a leggere parole d’odio".

Da mesi, ha proseguito l'ex corteggiatrice, subisce attacchi e offese oltre che vere diffamazioni da una persona che, ha ammesso, "conosco solo superficialmente". Francesca ha raccontato che il rapporto con questa persona ha avuto inizio durante l'infanzia, ma non si è mai consolidato in un vero legame: "La nostra conoscenza risale all’infanzia, ma non c’è mai stato un vero rapporto. Solo qualche saluto, per educazione. Perché mia madre mi ha insegnato così: a essere gentile, a trattare tutti con rispetto">.

Ma la sua gentilezza è stata fraintesa e nel momento in cui Francesca ha deciso di prendere le distanze, la persona in questione è diventata verbalmente aggressiva, creando una rete di offese e bugie intorno all'ex corteggiatrice. La ragazza si è anche rivolta alle autorità, ma inutilmente, poiché le è stato comunicato che un intervento sarebbe potuto avvenire solo nel caso la persona in questione si fosse presentata sotto casa sua.

"Scrivo queste parole perché non voglio più vergognarmi di dire ad alta voce che sto subendo qualcosa di profondamente sbagliato. Non voglio più fare finta di niente, non voglio più minimizzare, restare zitta, farmi andar bene tutto solo per “mantenere la calma”. Sono stanca. Stanca di subire in silenzio, di convivere con la paura e con il peso dell’ingiustizia" ha poi concluso Francesca, ricordando come anche lo stalking è una forma di violenza e mina la serenità e la libertà di una donna.

