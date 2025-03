Uomini e Donne, Francesca Polizzi mette alle strette Gianmarco Steri e ha ragione!

News VIP

Dopo un passionale bacio, Francesca Polizzi ha notato la distanza del tronista di Uomini e Donne, così affronta Gianmarco Steri in studio e la sua reazione è da applausi.

Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne andata in onda su Canale 5, Francesca Polizzi si è mostrata furiosa con il tronista Gianmarco Steri. La giovane corteggiatrice ha avuto il fegato di non giocare di strategia o farsi rincorrere, bensì affrontare il problema di petto e confrontarsi. Ecco perché la sua reazione è stata da applausi.

Uomini e Donne, Francesca Polizzi furiosa con Gianmarco Steri

La conoscenza tra Francesca Polizzi e il tronista Gianmarco Steri sembrava aver subito una grande svolta quando, davanti al Colosseo illuminato di notte, i due si sono scambiati un bacio a dir poco passionale. La giovane corteggiatrice ha colpito immediatamente il tronista di Uomini e Donne, il quale tuttavia aveva temuto di provare per lei un feeling da amica più che romantico, ma questo bacio ha rimesso tutto in discussione. Peccato che poi Gianmarco abbia preferito fare un’esterna con Cristina Ferrara, ammettendo anche in studio che è lei la ragazza che lo attrae di più a livello fisico, ferendo molto Francesca. La corteggiatrice ha lasciato lo studio e Gianmarco l’ha raggiunta per chiarire ma la situazione è precipitata quando, la volta successiva, Steri ha portato nuovamente in esterna Cristian e Nadia Di Diodato, lasciandola a casa per la seconda settimana consecutiva dopo il loro bacio.

Nella puntata di ieri, che ha visto protagonista Orlando con il suo show, Francesca ha deciso di non rimanere in silenzio e comunicare a Steri il suo stato d’animo, con una reazione che è piaciuta molto al pubblico dal momento che, nello studio del dating show di Maria De Filippi, siamo abituati a strategie e prese di posizione a favore di telecamere, e poco alla sincerità che ha espresso Francesca durante il confronto con il romano.

Uomini e Donne, Francesca da applausi: cosa ha detto a Gianmarco

Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne andata in onda su Canale 5, dopo il confronto tra Orlando e Gemma Galgani la cui conoscenza è stata messa in forte dubbio da Tina Cipollari, certa che al cavaliere non interessi minimamente la dama torinese, Francesca Polizzi ha voluto prendere la parola. La giovane corteggiatrice, ferita per essersi esposta con il tronista Gianmarco Steri arrivando anche a lasciarsi andare ad un bacio passionale, ha voluto un confronto al centro dello studio con il romano. Emozionata ma anche molto arrabbiata, Francesca ha ammesso di esserci rimasta molto male per il comportamento di Gianmarco, e poi lo ha accusato di averla lasciata a casa semplicemente perché non ha il coraggio di dirle che il bacio non le è piaciuto abbastanza.

La reazione di Polizzi ha trovato il favore del pubblico che ha apprezzato questo confronto sincero, senza giochetti e mezzi termini per fare strategia come invece siamo abituati a vedere nello studio del dating show di Canale 5. Insomma, Francesca è la paladina degli “anti-malesseri”, quella ragazza che non aspetta di essere ghostata e non accetta l’orbiting di questa generazione per far sapere quello che vuole all’altra persona, pur rischiando di esporsi. Come andrà a finire tra Francesca e Gianmarco?

